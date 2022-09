Công an tỉnh Sơn La khánh thành 3 công trình "Trường đẹp cho em" tại 3 điểm trường khó khăn của huyện Yên Châu (Sơn La)

Ngày 7/9, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành 3 công trình "Trường đẹp cho em" trong dự án "Hạnh phúc cho em" của tại 3 điểm trường khó khăn của huyện Yên Châu. 3 điểm trường khó khăn gồm: điểm trường bản Huổi Pù, thuộc Trường Mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông; điểm trường bản Đin Chí, thuộc Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Chiềng Tương và điểm trường bản Pa Sang thuộc Trường Mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vạt. Sau 2 tháng khởi công, 3 điểm trường được hỗ trợ xây dựng 5 phòng học kiên cố bằng cột bê tông, tường gạch, trần tôn chống nóng, rộng 42 m², có đầy đủ thiết bị điện, ánh sáng; 1 công trình vệ sinh và một phòng công vụ với tổng kinh phí 1 tỷ 050 triệu đồng.

Trong đó: Điểm trường bản Huổi Pù, thuộc Trường Mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông được xây dựng 1 phòng học, 1 nhà công vụ và 1 nhà vệ sinh; 2 điểm trường bản Đin Chí, thuộc Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Chiềng Tương và điểm trường bản Pa Sang thuộc Trường Mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vạt xây dựng mỗi điểm 2 phòng học.

Công an tỉnh Sơn La đã trao tặng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu 2 bộ máy tính. Ảnh: ANTV Sơn La

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng Trường Mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông 1 máy lọc nước. Ảnh: ANTV Sơn La

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn đóng góp của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng giúp giáo viên và trên 100 học sinh tại 3 điểm trường có điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn.

Đồng chí Đại tá Đinh Công Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường bản Huổi Pù, thuộc Trường Mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu. Ảnh: ANTV Sơn La

Nhân dịp này, UBND huyện Yên Châu đã tặng Giấy khen cho 5 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện dự án "Hạnh phúc cho em" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Công an tỉnh Sơn La đã trao tặng Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu 2 bộ máy tính; Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng Trường Mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông 1 máy lọc nước.