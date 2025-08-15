Các thị trường mua tiêu lớn hàng đầu ghi nhận lượng nhập khẩu ổn định

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (15/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000 – 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 142.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 142.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 140.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (15/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.232 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.109 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Xu hướng nhập khẩu tiêu trong nửa đầu năm 2025 có sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng cũng như chiến lược thu mua thích ứng tại các thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn.

Báo cáo mới nhất của IPC cho thấy, các thị trường nhập khẩu tiêu hàng đầu và tiêu thụ lớn trên thế giới đã ghi nhận lượng nhập khẩu ổn định.‎Ấn Độ, Trung Quốc và Đức dẫn đầu mức tăng trưởng với mức tăng lần lượt 59%, 32% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này nhiều khả năng phản ánh sự kết hợp giữa chiến lược tích trữ hàng tồn kho và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ, đặc biệt trong các ngành chế biến thực phẩm.

Các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pháp và Anh cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy niềm tin thị trường được phục hồi và khả năng tận dụng hiệu quả các giai đoạn giá cả thuận lợi.

Ngược lại, Pakistan ghi nhận mức giảm mạnh tới 43%. Sự sụt giảm này có thể liên quan đến các điều chỉnh nội bộ như hàng tồn kho chuyển kỳ, thay đổi chiến lược tái xuất khẩu hoặc những áp lực kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến năng lực thương mại của quốc gia này.

Trong khi đó, Mỹ dù chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ 3% vẫn là quốc gia nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới. Điều này cho thấy đang được duy trì nhu cầu ổn định, nhờ lượng hàng tồn kho được đảm bảo từ sớm và chiến lược thu mua thận trọng. Mức nhập khẩu tại Hà Lan và Nhật Bản gần như không thay đổi, phản ánh kế hoạch thu mua dài hạn và mức tiêu thụ nội địa ổn định.