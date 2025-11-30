Băng giá phủ trắng Y Tý ở Lào Cai

Khoảng 7 giờ sáng nay 30/11/2025, trên xã vùng cao Y Tý, tỉnh Lào Cai tiếp tục xuất hiện băng giá phủ trắng cây cỏ, nhà cửa... của người dân. Nhiệt độ đo được trên xã vùng cao Y Tý là khoảng 1-2 độ C. Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại, xã Y Tý đã tuyên truyền đến các hộ gia đình thực hiện che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc trong những ngày rét buốt. Theo người dân xã Y Tý, băng giá phủ trắng, đóng băng trên cây, cỏ... đến khi ánh nắng lên thì bắt đầu tan dần. Đây là đợt băng giá thứ 3 xuất hiện sau các đợt ngày 26 và 29/11/2025 trên xã vùng cao Y Tý. Băng giá xuất hiện trên Y Tý (Lào Cai) đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Băng giá phủ trắng trên cây cỏ. Lớp băng mỏng phủ trắng trên cây khi nhiệt độ trên xã vùng cao Y Tý giảm sâu.