Ẩm thực sống của Việt Nam khiến nhiều người vừa tò mò vừa e sợ

Đặc sản "cá nhảy" Sơn La

Món ăn truyền thống của người Thái ở Sơn La này gây "sốc" không phải vì nguyên liệu hiếm lạ, mà bởi cách thưởng thức. Cá được chọn bắt từ suối, nhảy tanh tách, nhỏ bằng ngón tay, được rửa sạch, để sống và thả vào chậu nước đặt ngay trên mâm. Khâu quan trọng là làm hỗn hợp ăn kèm, gồm lõi chuối, rau thơm, mắc khén và các loại gia vị. Tất cả băm nhỏ, trộn đều rồi đổ nước măng chua vào.

Điểm khác biệt của món ăn chính là cá phải còn sống và ăn kèm với các loại gia vị.

Có người bỏ phần ruột, nhưng nhiều người ăn cả con, trong khi cá vẫn còn đang quẫy nhẹ, thả nhanh vào hỗn hợp sao cho khéo, để cá còn nhảy tanh tách. Thực khách gắp ăn sống để cảm nhận vị giòn ngọt mà không có mùi tanh.

Đuông dừa - thử thách của miền Tây

Từ lâu, đuông dừa đã là món đặc sản trứ danh ở Tây Nam Bộ với đủ cách chế biến như chiên bột, nướng, xào nước dừa. Tuy vậy, "phiên bản" khiến nhiều người e dè nhất là ăn sống cùng nước mắm. Con đuông béo tròn, còn ngọ nguậy, được nhúng trực tiếp vào bát nước mắm ớt rồi đưa vào miệng.

Con đuông dừa còn sống được bỏ trong mắm ớt khi ăn cứ thế thưởng thức trực tiếp để cảm nhận vị bùi béo của món ăn.

Người bản địa cho rằng cách ăn này giữ trọn vị béo bùi đặc trưng và dinh dưỡng nguyên vẹn. Những người chuộng món này ấn tượng với vị béo bùi tan trong miệng. Đuông dừa thường xuyên góp mặt trong danh sách những món kinh dị nhất châu Á, không ít thực khách chỉ cần nhìn đã… buông đũa.

Mắm tôm - mùi đặc trưng nhất

Trong số các loại mắm thì mắm tôm được coi là khó ăn nhất, kể cả với nhiều người Việt. Mắm được làm chủ yếu từ tôm hoặc moi, thêm muối, sau đó cho lên men sẽ có màu và mùi đặc trưng. Đây là gia vị ăn kèm không thể thiếu của bún đậu, chả cá Lã Vọng và là nguyên liệu để chế biến giả cầy, bún riêu... Nhiều người có cảm giác sợ ăn mắm tôm sống thường nhờ đầu bếp chưng mỡ khi thưởng thức kèm bún đậu. Mắm ngon hơn khi thêm chanh, ớt.

Tiết canh

Không xa lạ ở nhiều vùng quê Việt, tiết canh được chế biến từ tiết tươi của gà, vịt, ngan, lợn, dê... Tiết được hãm với nước muối loãng hoặc nước mắm, trộn cùng thịt băm, sụn và rau thơm. Dù phổ biến, món này vẫn bị nhiều người "ngán" vì rủi ro vệ sinh nếu khâu chế biến không đảm bảo.

Dù được nhiều người Việt ưa chuộng nhưng các du khách quốc tế đều không dám thử.

Năm 2015, báo Huffington Post từng xếp tiết canh vào danh sách những món khiến khách nước ngoài "khiếp sợ" khi đến Việt Nam.

Tim rắn - món ăn "căng" nhất

Được coi là một trong những món ăn "căng" nhất, tim rắn sống thường khiến cả khách trong nước lẫn quốc tế phải thót tim. Tim rắn nuốt sống kèm rượu là đặc sản của làng Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội. Tim sau khi được lấy sẽ thả vào cốc rượu trắng cho khách uống liền hoặc nuốt trực tiếp khi tim vẫn nóng.

Rượu tim rắn nổi tiếng là vậy, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để uống, thậm chí có du khách nước ngoài đã thưởng thức còn bị ám ảnh với quả tim vẫn đập phập phồng. Trước đó, đạo diễn Kong: Skull Island và vua đầu bếp Gordon Ramsay đã lấy hết cam đảm để uống hết loại rượu này.

Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng đa dạng và giàu bản sắc, từ nguyên liệu, gia vị đến cách chế biến. Đặc biệt ẩm thực sống ở Việt Nam luôn tạo ra hai luồng cảm xúc trái ngược: Vừa tò mò, vừa e ngại. Với người bản địa, đây là những món gắn liền văn hóa và đời sống, thậm chí là niềm tự hào địa phương, đó là đặc sản quý. Với du khách, đó có thể là thử thách để "checklist" trải nghiệm ẩm thực táo bạo nhất. Dù yêu hay sợ, những món ăn này vẫn góp phần làm nên bức tranh ẩm thực Việt Nam đa sắc, đậm chất riêng.



