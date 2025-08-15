Loại quả quê ở Việt Nam chín rụng đầy gốc, sang nước ngoài vừa đắt đỏ vừa được coi là "vua trái cây"

Loại quả giàu dinh dưỡng nhắc đến ở đây là quả roi. Ở nước ta quả roi với nhiều tên gọi khác nhau, miền bắc được gọi là quả roi, miền nam được gọi là quả mận, (tiếng anh là rose apple). Quả roi sở hữu nhiều dưỡng chất như sắt, canxi, chất xơ, protein, vitamin C, vitamin A. Không chỉ trồng lấy quả cây roi cũng được trồng làm cảnh ở nhiều nơi.

Tại Việt Nam không khó để bắt gặp những cây roi um tùm quả, trái chín rụng đầy quanh gốc nhưng ít ai nhặt.

Loại quả này được xếp vào nhóm trái cây giá bình dân. Mức giá rẻ nhất thường chỉ từ 20.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo Baijiahao trong khi đó ở miền Bắc Trung Quốc, loại quả này lại được coi là "vua trái cây" và có giá bán đắt hơn cả sầu riêng. Ảnh minh họa.

Loại trái cây nhiệt đới nên không thích hợp trồng ở miền Bắc Trung Quốc. Người ta thường trồng chúng nhiều ở miền Nam nước này. Tuy nhiên, việc vận chuyển và bảo quản roi đến miền Bắc không hề dễ. Sau khi thu hoạch, chúng thường sớm bị héo hoặc hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến mùi vị.

Nếu sử dụng chất bảo quản sẽ tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe. Còn nếu sử dụng các biện pháp bảo quản đặc biệt sẽ cần đến công nghệ cao và rất tốn kém. Chính yếu tố này đã đẩy giá roi tại miền Bắc Trung Quốc tăng vọt.

Hiện tại, giá roi ở đây lên đến 100 Nhân Dân Tệ (khoảng 365.000 đồng/kg, đắt gấp 6 lần nếu so với mức giá tại Việt Nam.

Điều đáng nói tại Trung Quốc, quả roi cũng được coi là "vua trái cây" nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

- Giàu khoáng chất: Trong quả roi có chứa protein, chất xơ, đường, vitamin B và vitamin C, v.v. Có 17 loại axit amin trong loại trái cây này, trong đó có 7 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người, đặc biệt là trẻ em.

- Rất tốt hệ tiêu hóa: Quả roi có vị ngọt, chua, mát, rất tốt đối với người có nhu cầu giảm cân vì có hàm lượng calo thấp và lượng chất béo bão hòa không đáng kể. Ngoài ra, quả roi cũng cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và không có cholesterol, rất tốt cho tim mạch.

- Tăng hệ thống miễn dịch: Quả roi rất giàu vitamin C giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim, ung thư và viêm khớp. Các gốc tự do được phát triển trong cơ thể khi cơ thể tiếp xúc với bức xạ, thuốc lá hoặc khói và trong quá trình phân hủy thực phẩm.

Vitamin C tăng cường sản xuất tế bào bạch cầu và cũng hỗ trợ chức năng. Vì vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các tổn thương oxy hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

- Rất tốt cho mắt: Quả roi chứa nhiều vitamin A, một trong những dưỡng chất tốt cho mắt, giúp mắt sáng hơn, giảm nguy cơ bệnh về mắt.

- Giảm nguy cơ đột quỵ: Theo Lao Động trong quả roi lượng vitamin C rất cao nên có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về sức khỏe như viêm, tổn thương oxy hóa, sức khỏe tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp và sức khỏe nội mô.

- Tốt cho tim mạch: Sự kết hợp chất xơ và chất dinh dưỡng trong quả roi rất tốt đối với nồng độ cholesterol, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng tim mạch như đau tim, đột quỵ và các bệnh về tim khác.

- Có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường: Ăn quả roi thường xuyên hỗ trợ giảm mức đường huyết bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme chuyển hóa carbohydrate như glucose-6-phosphate dehydrogenase, hexokinase và glucose-6-phosphatase.

- Làm đẹp da: Vitamin A và vitamin C trong quả roi giúp ngăn ngừa ảnh hưởng từ stress, lão hoá, không khí ô nhiễm. Quả roi có chứa nhiều nước, giúp làn da căng mịn, ngăn chặn hiện tượng mất nước trên bề mặt da.



