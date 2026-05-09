Nếu ăn đúng cách vào buổi sáng, khoai có thể giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp năng lượng khá ổn định cho cả ngày.

Đặc biệt, có 5 nhóm người được khuyên nên bổ sung khoai vào bữa sáng thường xuyên hơn vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

5 người nên tích cực ăn khoai vào buổi sáng

Người muốn giảm cân, giữ dáng

Nhiều người nghĩ rằng ăn khoai dễ tăng cân vì chứa tinh bột, nhưng thực tế nếu ăn đúng lượng, khoai lại hỗ trợ kiểm soát cân nặng khá tốt.

Khoai chứa nhiều chất xơ nên giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt hoặc thèm đồ ngọt vào giữa buổi. So với nhiều món ăn sáng nhiều dầu mỡ, khoai luộc hoặc hấp thường ít calo hơn.

Ngoài ra, tinh bột trong khoai được tiêu hóa chậm hơn, giúp cơ thể có năng lượng ổn định thay vì nhanh đói như khi ăn đồ ngọt hoặc bánh tinh luyện.

Tuy nhiên, nếu đang muốn giảm cân, nên ưu tiên khoai luộc, hấp thay vì chiên rán nhiều dầu.

Người hay bị táo bón, tiêu hóa kém

Khoai, đặc biệt là khoai lang, chứa lượng chất xơ khá dồi dào. Đây là nhóm thực phẩm giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Ăn khoai vào buổi sáng có thể giúp:

Kích thích nhu động ruột

Hạn chế táo bón

Giúp bụng nhẹ hơn

Nhiều người có thói quen ăn khoai và uống thêm nước ấm vào buổi sáng để hỗ trợ đi ngoài dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, cũng không nên ăn quá nhiều một lúc vì dễ gây đầy bụng với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng buổi sáng

Với những người hay cảm thấy uể oải sau khi ngủ dậy, khoai là lựa chọn khá phù hợp cho bữa sáng.

Khoai cung cấp tinh bột tốt cùng nhiều vitamin và khoáng chất giúp cơ thể có năng lượng hoạt động ổn định hơn. Không giống một số món ăn quá nhiều dầu mỡ dễ gây nặng bụng, khoai tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn sau khi ăn.

Đặc biệt, khoai còn chứa kali – khoáng chất hỗ trợ hoạt động cơ bắp và cơ thể.

Khi kết hợp khoai với trứng, sữa hoặc các thực phẩm giàu đạm khác, bữa sáng sẽ cân bằng và đủ chất hơn.

Người có thói quen ăn sáng thất thường

Nhiều người bận rộn thường bỏ bữa sáng hoặc ăn qua loa. Điều này dễ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng dạ dày về lâu dài.

Khoai là món khá tiện lợi vì:

Dễ chuẩn bị

Có thể luộc sẵn từ tối

Mang theo khi đi làm dễ dàng

Chỉ cần vài củ khoai nhỏ kết hợp thêm sữa hoặc trái cây là đã có bữa sáng đơn giản mà vẫn đủ năng lượng hơn nhiều so với việc nhịn ăn.

Người trung niên muốn ăn uống lành mạnh hơn

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều người bắt đầu chú ý hơn đến chế độ ăn uống. Khoai là thực phẩm phù hợp với xu hướng ăn thanh đạm, ít dầu mỡ.

So với các món ăn nhanh nhiều chất béo, khoai giúp bữa sáng nhẹ nhàng hơn mà vẫn đủ no.

Ngoài ra, khoai còn chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe nếu ăn điều độ và kết hợp chế độ sinh hoạt hợp lý.

Đây cũng là lý do nhiều người lớn tuổi thích ăn khoai vào buổi sáng thay cho các món quá nhiều tinh bột tinh luyện.

5 người nên tích cực ăn khoai vào buổi sáng

Ăn khoai buổi sáng thế nào cho tốt?

Dù tốt cho sức khỏe, nhưng ăn khoai cũng cần đúng cách.

Nên:

Ăn lượng vừa phải

Kết hợp thêm đạm và rau quả

Uống đủ nước

Không nên:

Ăn khoai thay hoàn toàn bữa sáng trong thời gian dài

Ăn quá nhiều khi bụng quá đói

Ăn khoai chiên nhiều dầu thường xuyên

Ngoài ra, người có vấn đề về dạ dày hoặc hay đầy hơi nên theo dõi phản ứng cơ thể để điều chỉnh lượng ăn phù hợp.

Khoai là món ăn dân dã nhưng mang lại nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách. Với người muốn giữ dáng, cải thiện tiêu hóa hay duy trì năng lượng buổi sáng, đây là lựa chọn khá phù hợp.

Điều quan trọng nhất vẫn là ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm và duy trì lối sống lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.