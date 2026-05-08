Giá cà phê tiếp tục trái chiều, Robusta đánh dấu ngày tăng giá thứ ba liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 8/5

Ngày 8/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ 0,56% (19 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.432 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,15% (5 USD/tấn), đạt 3.321 USD/tấn. Đây cũng là phiên điều chỉnh tăng thứ 3 liên tiếp của thị trường Robusta.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp, với mức giảm 3,73% (10,6 US cent/pound), xuống còn 273,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 3,97% (10,95 US cent/pound), đạt 265,15 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 87.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê Arabica chốt phiên giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, trong bối cảnh kỳ vọng vụ mùa bội thu tại Brazil năm nay giúp giảm bớt tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Robusta vẫn tăng nhẹ do tồn kho ở mức thấp, xuất khẩu cà phê từ Việt Nam đang cao hơn cùng kỳ năm ngoái, đồng thời triển vọng cho vụ thu hoạch sắp tới tại Việt Nam vẫn khá tích cực.

Theo thống kê của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) trong tháng 4/2026, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 4 trong tốp những doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất Việt Nam, với sản lượng 12.858 tấn. Vươn lên dẫn đầu là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) với sản lượng 18.451 tấn; công ty CP Tập đoàn Intimex giữ vị trí thứ 2 với 16.802 tấn.

Trước những biến động về giá cả trên thị trường thế giới, hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam đang bị ảnh hưởng không nhỏ.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về sản lượng nhưng lại suy giảm về giá trị, phản ánh rõ áp lực giảm giá trên thị trường.

Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu 810.000 tấn cà phê, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 3,69 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ. Diễn biến trái chiều này cho thấy giá xuất khẩu bình quân đang giảm đáng kể, làm suy giảm tổng giá trị dù khối lượng tăng cao.

Ước tính, giá xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4.556 USD/tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực nguồn cung gia tăng trên thị trường thế giới, đặc biệt khi các quốc gia sản xuất lớn bước vào vụ thu hoạch, khiến giá cà phê chịu sức ép giảm. Riêng trong tháng 4/2026, xuất khẩu cà phê đạt 220.000 tấn, tương đương kim ngạch 936 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân trong tháng ước đạt khoảng 4.255 USD/tấn, tiếp tục xu hướng giảm so với mức trung bình của các tháng trước đó.

Trong tháng 4/2026, giá xuất khẩu cà phê Robusta khoảng 3.800 USD/tấn, trong khi Arabica ở mức 6.309 USD/tấn.

Lũy kế 4 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 791.090 tấn cà phê, kim ngạch đạt 3,66 tỉ USD, tăng 9,4% về khối lượng nhưng giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện các chuyên gia nghiêng về dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục điều chỉnh hoặc đi ngang, xuất hiện các nhịp phục hồi kỹ thuật khi nguồn cung chưa thực sự dồi dào ngay lập tức. Nhà đầu tư và người trồng cà phê cần theo dõi sát diễn biến nguồn cung, thời tiết và tỷ giá để đánh giá xu hướng tiếp theo.

Về trung và dài hạn, nguồn cung toàn cầu vẫn là yếu tố chi phối chính, nhưng thời tiết và hợp đồng xuất khẩu giá cao cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá cà phê nội địa.