Giá cà phê bật tăng mạnh, nhiều yếu tố gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung cà phê toàn cầu

Giá cà phê hôm nay 6/5

Ngày 6/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng nhẹ 0,42% (14 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 3.378 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,67% (22 USD/tấn), đạt 3.297 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn, tăng 1,49% (4,25 US cent/pound), lên 289,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,52% (4,2 US cent/pound), đạt 280,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 – 86.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 86.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 86.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 85.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 86.200 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê tăng chủ yếu là do được hỗ trợ bởi đồng Real Brazil tăng vọt lên mức cao nhất trong 2,25 năm so với đồng USD. Đồng Real mạnh hơn làm giảm động lực bán hàng xuất khẩu của nông dân trồng cà phê Brazil.

Giá cà phê cũng được hỗ trợ bởi việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, làm gián đoạn nguồn cung cà phê toàn cầu.

Theo Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 791.090 tấn cà phê, tăng 9,4% nhưng kim ngạch đạt 3,7 tỷ USD, giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân do thời gian qua giá cà phê trên thị trường thế giới liên tục giảm. Dự báo thời gian tới sẽ còn hạ nhiệt vì Brazil chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.

Tuy nhiên, đáng chú ý, sản phẩm cà phê đã qua chế biến lại gia tăng, chiếm khoảng 7,2% tổng khối lượng và khoảng 15,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu. Cụ thể, sản lượng đạt 57.202 tấn và kim ngạch khoảng 553 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những thị trường tiêu thụ mạnh cà phê chế biến của Việt Nam thời gian qua là Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, dù chỉ nhà cung cấp lớn thứ hai sau Brazil nhưng thị phần của cà phê Việt Nam tăng từ 24% lên 3,6%.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong quý I/2026, xuất khẩu cà phê đạt gần 10.000 tấn tăng 22,5%; kim ngạch gần 81 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá cà phê đang có xu hướng giảm so với năm trước nhưng giá trị xuất khẩu sang Thái Lan lại tăng mạnh hơn do 84% sản phẩm là mặt hàng cà phê chế biến sâu.