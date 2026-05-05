Giá cà phê ít biến động, dao động trong biên độ hẹp

Giá cà phê hôm nay 5/5

Ngày 5/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đi ngang ở mức 3.364 USD/tấn, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đạt 3.275 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng không có nhiều biến động khi giảm 0,3% (0,9 US cent/pound), đạt 285,5 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 9/2026 lại tăng 0,11% (0,3 US cent/pound), đạt 276,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.000 - 85.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 85.600 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 85.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 85.000 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 85.700 đồng/kg.

Kỳ vọng về một vụ mùa cà phê lớn hơn tại Brazil lại gây áp lực giảm giá cà phê.

Theo khảo sát nông dân do Học viện Giao dịch Cà phê (CTA) thực hiện, sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của Brazil dự kiến tăng 11,5% so với vụ trước, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và việc chăm sóc cây trồng tốt hơn.

Đối với cà phê Arabica, việc thu hoạch vẫn diễn ra chậm, tập trung nhiều hơn ở khu vực Zona da Mata bang Minas Gerais, trong khi các vùng như Sul de Minas và Cerrado dự kiến sẽ chỉ thực sự tăng tốc từ nửa cuối tháng 5. Ngược lại, cà phê conilon (Robusta) có tiến độ thu hoạch nhanh hơn, đặc biệt tại bang Espírito Santo, làm gia tăng nguồn cung trong ngắn hạn và gây áp lực mạnh hơn lên giá Robusta.

Điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi cho sản xuất. Thời tiết khô ráo cùng với nhiệt độ tăng tại các vùng trồng chính góp phần thúc đẩy quá trình chín của hạt cà phê và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Nhiệt độ cao nhất dự kiến dao động từ 28°C đến 32°C tại các khu vực như Alta Mogiana, Cerrado Mineiro và Espírito Santo.

Trong bối cảnh này, thị trường đã bắt đầu dự báo nguồn cung sẽ tăng lên trong những tuần tới, yếu tố đang gây sức ép trực tiếp lên giá. Đồng thời, trên thị trường nội địa Brazil, hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng khi nông dân có tiềm lực tài chính, chưa vội bán ra, trong khi bên mua chờ đợi nguồn cung cà phê vụ mới dồi dào hơn.

Diễn biến thị trường cà phê trong tháng 4 cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa thị trường nội địa Brazil và các sàn giao dịch quốc tế. Theo phân tích của Safras & Mercado, giá trong nước không giảm tương ứng với đà đi xuống trên thị trường thế giới, nhờ hoạt động giao dịch vẫn ở mức vừa phải và tâm lý thận trọng của người trồng cà phê.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu 810.000 tấn cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này giảm 7%, xuống còn 3,69 tỷ USD.

Riêng trong tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 220.000 tấn cà phê, đạt giá trị 936 triệu USD.