Đặc sản "truyền đời" đắt đỏ bậc nhất thế giới, mỗi năm chỉ thu được 6 lạng, có tiền chưa chắc mua được

Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với văn hóa thưởng trà kéo dài hàng nghìn năm. Trong đó, một số loại trà hiếm được bán với mức giá đắt hơn cả vàng, chẳng hạn như trà Đại Hồng Bào.

Trà Đại Hồng Bào là một loại của trà ô long có xuất xứ từ Vũ Di Sơn, Phúc Kiến. Đây là một trong thập đại danh trà nổi tiếng Trung Quốc với chất lượng tuyệt vời.

Trà Đại Hồng Bào "được cả hương lẫn sắc". Trà khô có màu đỏ nâu, khi pha, nước có màu vàng cam tươi. Mùi thơm được ví như hương hoa lan, có độ lưu hương cao và bền. Trong khi các loại trà nổi tiếng khác đã nhạt vị chỉ sau 7 lần thay nước thì trà Đại Hồng Bào sau 9 lần pha vẫn không mất đi hương vị đầu tiên. Trà có vị ngọt, thanh không lẫn với bất kỳ loại trà nào khác.

Được biết, trà Đại Hồng Bào được chế biến hết sức công phu, tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc làm trà truyền thống. Theo đó, trà được hái mỗi năm một lần, thường vào tháng 5 và tháng 6. Tiêu chuẩn hái lá tươi là mỗi búp có 2-3 lá.

Những lá trà quý giá sau khi hái về được trải đều dưới nắng để phơi khô. Lá trà khi đã héo được chuyển vào trong nhà, được lắc và cuộn trong một cây tre lớn. Bước này là phần quan trọng nhất để hình thành nên hương, vị của trà và cũng là bước phức tạp và tốn thời gian nhất.

Bên cạnh đó, để có được ấm trà ngon, người pha phải sử dụng nước tinh khiết, sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Những lần hãm sau, nước cũng phải đảm bảo ở nhiệt độ này, nếu không chất lượng trà sẽ bị ảnh hưởng.

Trà Đại Hồng Bào có nhiều lợi ích như thanh nhiệt, thải độc, giảm mệt mỏi, lợi tiểu, hạ sốt, chống say nắng, chống viêm, giảm béo, tốt cho hệ tiêu hóa... Ngoài ra loại trà này còn được chứng minh có nhiều công hiệu tốt như thuốc, gồm: ngăn ngừa ung thư, hạ lipid máu, chống lão hóa... Do đó, trong lịch sử, trà Đại Hồng Bào còn được dùng chữa bệnh cho các bậc vua chúa.

Tương truyền thời nhà Đường, Đại Hồng Bào từng được sử dụng làm quà tặng, biếu cao cấp. Đến thời nhà Nguyên, Đại Hồng Bào được lựa chọn là một trong những cống phẩm hảo hạng.

Đến triều đại Vũ Nguyên Tông, người ta còn xây dựng một xưởng chế biến trà và vườn trà dành riêng cho Hoàng tộc.

Đến thế kỷ 18, đời vua Khang Hi, loại trà này lần đầu được giới thiệu tại châu Âu, sau đó còn xuất khẩu sang Bắc Mỹ và các nước Đông Nam Á.

Đến nay, tại các vùng rừng, núi cao thuộc các tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, loài chè cổ thụ này còn rất ít, số trà quý năm xưa chỉ còn lại 6 cây. Mỗi năm, từ 6 cây trà này, người ta chỉ thu được chừng 600 gram.

Để duy trì chất lượng nguyên bản, chính quyền Phúc Kiến và thành phố Vũ Di Sơn quyết định ngừng thu hoạch và "bảo dưỡng" 6 cây trà mẹ với hy vọng chúng có thể kéo dài tuổi thọ. Năm 2005 là vụ thu hoạch cuối cùng của giống trà đắt đỏ này.

Thực tế, từ những năm 1980, các nhà nông nghiệp Trung Quốc đã nhân bản thành công giống trà này nhưng sản lượng không nhiều, mỗi năm chỉ thu hoạch được 600g thành phẩm. Do số lượng vô cùng ít ỏi nên ngay cả các đại gia giàu có cũng không dễ để sở hữu trà Đại Hồng Bào.

Do quý hiếm nên giá thành của trà Đại Hồng Bào chưa bao giờ rẻ. Năm 1998, 20 gr thành phẩm của cây trà mẹ được bán tại Lễ hội nham trà Vũ Di với mức 156.800 tệ.

Năm 2002, trong một cuộc đấu giá đặc biệt tại Quảng Châu, một đại gia Trung Quốc đã bỏ ra 180.000 nhân dân tệ chỉ để mua 20 gram loại trà đặc biệt này. So với giá vàng lúc ấy thì 1gr trà Đại Hồng Bào đổi được 90gr vàng.

Năm 2005, mức giá cho 20g trà đã lên tới 208.000 NDT, tương đương 10,4 triệu NDT/kg.



