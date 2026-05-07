Thị trường tích cực, xuất khẩu hồ tiêu bứt phá, Trung Quốc mua gần 5.000 tấn tiêu Việt

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (7/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 - 142.500đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (7/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.955 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.164 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 4/2026 Việt Nam xuất khẩu 31.053 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 193,1 triệu USD, tiêu đen đạt 27.408 tấn, tiêu trắng đạt 3.645 tấn. So với cùng kỳ tháng 4/2025, lượng xuất khẩu tăng 16,8% và so với tháng 3/2026 lượng xuất khẩu tăng 1,4% tuy nhiên kim ngạch giảm 3,1%.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với khối lượng đạt 7.272 tấn, giảm 9,8% so với tháng 3/2026 nhưng vẫn chiếm tới 23,4% tổng lượng xuất khẩu của Việt Nam trong tháng.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với 4.561 tấn, tăng 24,5% so với tháng trước.

UAE đạt 1.735 tấn, tăng 54,1%; Ấn Độ đạt 1.427 tấn, tăng 54,1%; Ai Cập đạt 1.244 tấn, giảm 4,2%; Thái Lan đạt 1.227 tấn, tăng 4,0%; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1.097 tấn, tăng mạnh 165,0% trong khi xuất khẩu sang Hà Lan đạt 918 tấn, giảm 14,7% và Đức đạt 850 tấn, giảm 18,7%.

Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất trong tháng gồm: Olam Việt Nam đạt 3.063 tấn, tăng 0,7% so với tháng trước; Tiếp theo là Phúc Sinh đạt 2.010 tấn, giảm 32,8%; Haprosimex JSC đạt 1.875 tấn, tăng 4,5%; Pearl Group đạt 1.731 tấn, giảm 6,5% và Nedspice Việt Nam đạt 1.692 tấn, giảm 2,0%. Đáng chú ý, Intimex Group đạt 1.181 tấn, tăng mạnh 130,2% so với tháng trước.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 97.403 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 623,0 triệu USD, tăng 31,2% về lượng và 22,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khối doanh nghiệp thành viên VPSA xuất khẩu 77.414 tấn, chiếm 79,5% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.