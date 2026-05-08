Rau dại mọc um tùm trên đất nhiễm mặn hóa 'cây tiền tỷ', mang lại nguồn thu nhập 'khủng' cho nông dân

Từ một loài rau dại mọc hoang ở các bờ đầm nuôi tôm và những cánh đồng nhiễm mặn, anh Trần Văn Quân, một nông dân tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, đã thành công trong việc trồng và chăm sóc loại rau này, biến nó thành một đặc sản của xứ Nghệ với giá trị kinh tế cao.

Anh Trần Văn Quân, sinh năm 1984 tại thôn 13, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, đã bắt đầu gắn bó với nghề trồng rau nhót từ khoảng 6 năm trước.

Năm 2018, sau khi trở về quê hương từ miền Nam để lập nghiệp, anh nhận thấy loại rau nhót mọc hoang ở các đầm tôm và vùng đất nhiễm mặn tại phường Quỳnh Dị, Mai Hùng được người dân thu hoạch và bán với giá khá cao ngoài chợ.

Anh Trần Văn Quân, sinh năm 1984 tại thôn 13, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, đã bắt đầu gắn bó với nghề trồng rau nhót từ khoảng 6 năm trước

Thấy tiềm năng kinh tế, anh Quân quyết định tìm hiểu thêm và thuê 1 ha đất nhiễm mặn tại cánh đồng Dơi, phường Mai Hùng để trồng rau nhót. Anh đã đầu tư khoan giếng, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, thuê máy móc và công nhân để cải tạo đất, tạo nên các luống rau nhót, biến loại rau dại này thành một nguồn thu nhập ổn định.

Ban đầu, do thiếu kỹ thuật trồng và chăm sóc rau nhót, cây phát triển chậm và héo úa, khiến anh Quân phải nhổ bỏ.

Sau thời gian học hỏi, anh kết hợp trồng cây rau giống và gieo hạt, nhờ đó đã nhân giống rau nhót ra các ruộng khác, hiện nay anh đã tự chủ được nguồn giống.

Tuy nhiên, khi cây rau nhót bắt đầu cho ra sản phẩm, anh Quân lại gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, dẫn đến nhiều thiệt hại tài chính.

Sau thời gian học hỏi, anh kết hợp trồng cây rau giống và gieo hạt, nhờ đó đã nhân giống rau nhót ra các ruộng khác, hiện nay anh đã tự chủ được nguồn giống

Thiếu kinh nghiệm trong việc thu hoạch và bảo quản đã khiến rau nhót của anh Trần Văn Quân thường xuyên bị hư hỏng, khách hàng từ chối nhận, buộc phải bỏ đi.

Anh Quân chia sẻ: "Thời gian đầu đầy khó khăn và vất vả, nếu không có ý chí và nghị lực, tôi đã không có được thành công như hôm nay. Tôi đã dốc hết sức lực và thời gian để tự mày mò, nghiên cứu, rút ra kinh nghiệm trong việc nhân giống và chăm sóc cây rau nhót để đạt chất lượng tốt nhất. Đó là cả một quá trình kéo dài nhiều năm."

Với tinh thần quyết tâm và dám nghĩ dám làm, anh Quân không ngừng tìm tòi và cải tiến quy trình chăm sóc, thu hoạch và bảo quản rau nhót. Đến năm 2021, anh cùng với 6 cộng sự đã thành lập Hợp tác xã rau Nhót xứ Nghệ, do anh làm giám đốc, nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm đến người tiêu dùng.

Hiện nay, rau nhót Xứ Nghệ đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và xuất hiện trong thực đơn của nhiều nhà hàng trong tỉnh.

Để đảm bảo nguồn cung hàng ngày, anh Trần Văn Quân đã tổ chức trồng rau nhót theo hình thức luân canh, thu hoạch liên tục. Mỗi tháng, anh xuất bán từ 5-6 tấn rau nhót, đảm bảo cung cấp đều đặn cho thị trường.

Rau nhót được bán với hai loại: loại bán xô có giá từ 10.000-15.000 đồng/kg và loại đã làm sạch, cung cấp cho các nhà hàng lớn tại thành phố với giá từ 20.000-30.000 đồng/kg.

Rau nhót được bán với hai loại: loại bán xô có giá từ 10.000-15.000 đồng/kg và loại đã làm sạch, cung cấp cho các nhà hàng lớn tại thành phố với giá từ 20.000-30.000 đồng/kg

Rau nhót cho thu hoạch từ 9-10 tháng mỗi năm, mang lại doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm. Hợp tác xã rau Nhót xứ Nghệ của anh Quân cũng tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/tháng.

Rau nhót được canh tác trên đất nhiễm mặn mà không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Thay vào đó, người trồng chủ yếu dùng phân hữu cơ vi sinh đã được ủ kỹ trong hơn 3 tháng để chăm bón, đảm bảo chất lượng và sự an toàn cho người tiêu dùng.

Công việc chăm sóc rau đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn từ việc làm cỏ, bón phân, tưới nước đến thu hoạch.

Trong tương lai, anh Trần Văn Quân dự định mở rộng diện tích trồng rau nhót và xây dựng thương hiệu rau nhót Xứ Nghệ đạt tiêu chuẩn OCOP.

Việc phát triển thương hiệu sẽ giúp sản phẩm rau nhót tiếp cận với các thị trường lớn ở thành phố, hệ thống siêu thị và cửa hàng rau sạch, từ đó đưa rau nhót đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.