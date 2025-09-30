2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu nhất chợ, cái số 1 ở quê rụng đầy gốc

Quả sung giàu dinh dưỡng

Theo Heathline trong 100g quả sung tươi chứa khoảng 35mg canxi, còn quả sung khô chứa tới 162mg canxi - cao hơn so với nhiều loại trái cây thông thường. Đây là nguồn canxi tự nhiên quý giá, đặc biệt hữu ích cho những người không dung nạp lactose hoặc muốn bổ sung canxi từ thực vật.

Giảm nguy cơ loãng xương: Canxi trong quả sung không chỉ giúp củng cố xương và răng mà còn hỗ trợ các chức năng cơ bắp và thần kinh. Một nghiên cứu từ National Institutes of Health (NIH) chỉ ra rằng, việc bổ sung đủ canxi có thể giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và thúc đẩy sự phát triển xương ở trẻ em.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Quả sung còn chứa chất xơ, kali, magiê, và các hợp chất polyphenol. Chất xơ không hòa tan trong quả sung hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp giảm táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính: Quả sung còn được biết đến với khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Polyphenol trong quả sung giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt). Polyphenol từ trái cây giàu chất chống oxy hóa như quả sung có thể giảm nguy cơ ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Giảm nếp nhăn: Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Sáng tạo Quốc tế cho biết, quả sung khô có nhiều lợi ích đối với làn da, trong đó nổi bật là khả năng làm giảm nếp nhăn. Vì nó là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất tốt, kết hợp với nhau để thúc đẩy sức khỏe làn da từ trong ra ngoài. Các chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra, có thể dẫn đến lão hóa sớm và nếp nhăn.

Cải thiện độ đàn hồi của da: Loại quả rẻ bèo này rất giàu chất dinh dưỡng, giúp tăng cường tổng hợp cho cấu trúc da, thúc đẩy kết cấu da săn chắc, mềm mại và cải thiện độ đàn hồi của da. Mà độ đàn hồi được cải thiện làm giảm tình trạng da chảy xệ, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn. Sử dụng quả sung khô thường xuyên có thể giúp da mịn màng và săn chắc hơn rõ rệt.

Làm đẹp da: Các vitamin và khoáng chất của quả sung khô giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, làm đều màu da, giảm tình trạng xỉn màu và giúp làn da rạng rỡ. Nó cũng có tác dụng làm mịn kết cấu da, giảm thiểu sự xuất hiện của các vết thâm.

Giảm viêm hiệu quả: Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nutrients, các đặc tính chống viêm của quả sung khô làm dịu hiệu quả làn da bị kích ứng, giảm mẩn đỏ và khó chịu. Ngoài ra, quả sung khô cũng có tác dụng trong việc kiểm soát các tình trạng da như mụn trứng cá và bệnh chàm.

Quả dứa thơm ngon bổ dưỡng

Ăn dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, giúp xương chắc khỏe, và hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ các vitamin C, mangan và enzym bromelain. Dứa cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ tâm trạng và có thể có lợi cho việc kiểm soát cân nặng của bạn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Dứa là nguồn vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây bệnh.

Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong dứa giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ quá trình thải độc.

Chống viêm hiệu quả: Enzym bromelain trong dứa có khả năng phân hủy protein, có tác dụng chống viêm và giảm đau hiệu quả, giúp điều trị chấn thương, bong gân, bỏng và các bệnh nhiễm trùng.

Giúp xương chắc khỏe: Dứa chứa mangan và vitamin C, hai chất dinh dưỡng quan trọng cho sự hình thành và duy trì xương chắc khỏe.

Tốt cho tim mạch: Các chất chống oxy hóa và hàm lượng kali trong dứa giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám động mạch và điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chống lão hóa và tốt cho da: Vitamin C trong dứa kích thích sản xuất collagen, giúp duy trì làn da săn chắc, khỏe mạnh và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Kiểm soát cân nặng tốt: Với hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, dứa giúp tạo cảm giác no lâu, là một lựa chọn tốt cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ tâm trạng và giảm căng thẳng: Dứa chứa tryptophan, một axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin, hormone có tác dụng ổn định tâm trạng và giảm căng thẳng.

Vì sao nói đây là loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu. Quả dứa nói ít thuốc trừ sâu vì nó có lớp vỏ dày, cứng, gai góc đóng vai trò như một rào cản tự nhiên bảo vệ phần thịt bên trong khỏi sự xâm nhập của thuốc. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mẫu dứa có dư lượng thuốc trừ sâu rất thấp, khoảng 90% không phát hiện thuốc còn sót lại.

Lý do dứa ít thuốc trừ sâu:

Lớp vỏ bảo vệ tự nhiên: Vỏ dứa dày, nhiều gai và cứng cáp tạo thành một lớp hàng rào vật lý hiệu quả, ngăn cách thuốc trừ sâu từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào bên trong quả.

Ít cần sử dụng thuốc: Một số nghiên cứu cho thấy cây dứa có khả năng chống sâu bệnh tốt, dẫn đến việc nông dân cần sử dụng ít thuốc trừ sâu hơn trong quá trình canh tác.

Kết quả nghiên cứu: Theo Nhóm Công tác Môi trường (EWG), trong một thử nghiệm với 360 quả dứa, có đến 90% mẫu không chứa lượng thuốc trừ sâu còn sót lại.

Nhóm Công tác Môi trường (EWG) đưa ra lưu ý rằng thuốc trừ sâu được phun tại các vùng trồng dứa có thể làm ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho các sinh vật dưới nước và tạo nên rủi ro tiềm ẩn đối với người dân sinh sống lân cận.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên sử dụng dứa hữu cơ và khuyến khích các phương pháp canh tác thân thiện hơn với môi trường.

Cách rửa trái cây và rau củ loại bỏ thuốc trừ sâu tối đa, không phải ai cũng biết

1. Rửa kỹ: Sử dụng nước chảy và bàn chải để làm sạch bề mặt trái cây, ngay cả những trái có vỏ dày.

2. Gọt vỏ: Gọt vỏ có thể giảm đáng kể sự tiếp xúc với thuốc trừ sâu nhưng cũng có thể làm mất đi các dưỡng chất trong vỏ.

3. Chọn sản phẩm hữu cơ: Trái cây hữu cơ được trồng không sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp, là lựa chọn an toàn hơn để giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu.

5. Mua hàng địa phương: Hỗ trợ nông dân địa phương sử dụng các phương pháp canh tác bền vững có thể giảm tiếp xúc với các sản phẩm nhập khẩu bị xử lý hóa học.



