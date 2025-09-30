Mưa lũ ở Lào Cai: 1 người tử vong, 5 người bị thương, gần 650 ngôi nhà bị hư hỏng

Mưa lũ ở gây ngập lụt, ảnh hưởng đến hoa màu, nhà cửa của người dân xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: UBND xã Bảo Nhai.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ chiều 28/9 đến 6h sáng ngày 30/9, mưa lũ, dông lốc đã làm 649 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 801 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng; 110 con gia cầm bị cuốn trôi.

Hệ thống giao thông thiệt hại nghiêm trọng, trong đó Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) sạt lở khoảng 30.000m³ đất đá; Tỉnh lộ 155 sạt lở tại Km38 (thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn) với khối lượng 100m³; nhiều tuyến đường nông thôn tại Dương Quỳ, Mường Bo, Suối Thầu Dao… bị chia cắt.

Ngoài ra, mưa lũ đã khiến 1 phụ nữ ở xã Mường Hum (huyện Bát Xát cũ) bị tử vong. Nạn nhân là là bà Giàng Thị S. cùng chồng đi chăn thả gia súc. Trên đường về nhà, đi qua khu vực sạt lở ta luy dương, người chồng may mắn chạy thoát, bà S. bị mất liên lạc.

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai cho biết: Đến 7 giờ sáng nay (30/9), các lực lượng chức năng xã Mường Hum đã tìm thấy thi thể bà Giàng Thị S. cách vị trí sạt lở khoảng 100m về phía ta luy âm.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về thôn bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Mưa lũ gây sạt lở, ách tắc giao thông. Ảnh: Xuân Cường- Minh Tâm.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm 5 người khác bị thương, trong đó, có 2 nạn nhân tại thôn Bản Trang (xã Thượng Hà) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng; 1 người ở xã Tả Củ Tỷ bị cây đổ đè khi tránh bão; 2 trường hợp bị thương nhẹ tại phường Sa Pa.

Ngoài ra, 5 nhà văn hóa, 1 trường tiểu học bị tốc mái; 6 cột điện gãy đổ, nhiều phương tiện hư hỏng. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 22 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Giàng Thị S., thôn Pờ hồ, xã Mường Hum. Ảnh: Người dân cung cấp.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ sơ tán người dân, khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó trước diễn biến phức tạp của thời tiết.