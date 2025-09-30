Nông dân không muốn bán hạt tiêu ra ở mức giá thấp

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (30/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 148.000 – 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 149.000 - 150.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 148.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 148.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 148.000 - 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (30/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.984 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.897 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, thị trường được nhận định là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng nguồn cung ở một số nước sản xuất hạn chế.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9/2025 đạt 9.720 tấn, trị giá 63,7 triệu USD, tăng mạnh 28,5% về lượng và 35,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu tiêu của nước ta đạt 175.818 tấn, trị giá gần 1,2 tỷ USD, giảm 8,1% về lượng nhưng tăng tới 28,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ năm 2018, nhưng kim ngạch cao nhất trong cùng kỳ từ trước đến nay.

Cung ứng toàn cầu không dư thừa do nhiều quốc gia hạn chế xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam giảm nhập khẩu tiêu thô để tái xuất, khiến nguồn cung trong nước càng khan hiếm. Với vị thế là quốc gia xuất khẩu hạt tiêu số một thế giới, chiếm trên 55% thị phần toàn cầu, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi. Dù vậy, để duy trì và mở rộng thị phần, ngành hạt tiêu cần chú trọng hơn tới nâng cao chất lượng, sản xuất bền vững và đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số khách hàng truyền thống.

Trong 6 - 12 tháng tới, xu hướng giá hạt tiêu sẽ phụ thuộc vào tái canh, áp dụng kỹ thuật bền vững và tuân thủ chuẩn quốc tế. Nếu Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu thế về chất lượng và mở rộng xuất khẩu, hạt tiêu nhiều khả năng giữ vị thế chiến lược với mức giá ổn định ở ngưỡng cao.