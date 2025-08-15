Xuất khẩu cá tra GTGT tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, Mỹ mua nhiều nhất

Đứng đầu danh sách thị trường tiêu thụ nhiều nhất và tăng trưởng mạnh mẽ nhất về NK các sản phẩm cá tra GTGT của Việt Nam là Mỹ, với gần 10 triệu USD NK trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 459% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương gấp 5,5 lần). Mỹ chiếm 38% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra GTGT Việt Nam XK sang các thị trường. Chỉ tính riêng QII/2025, Mỹ tăng 332% về NK sản phẩm này, giá trị đạt hơn 5 triệu USD.

Đứng sau Mỹ, Thái Lan là nhà NK cá tra GTGT lớn thứ 2 của Việt Nam, với giá trị đạt 2 triệu USD trong QII/2025, tăng 45% và 4 triệu USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 14% tỷ trọng trong tổng cá tra GTGT Việt Nam XK.

Anh, Australia, Nhật Bản, Hà Lan, Malaysia,... lần lượt đứng sau Mỹ và Thái Lan trong danh sách các thị trường đơn lẻ tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm cá tra mã HS16 của Việt Nam. Cụ thể: XK cá tra GTGT trong nửa đầu năm 2025 sang Anh đạt 2,2 triệu USD, giảm 5%, chiếm 9% tỷ trọng; sang Australia đạt 1,8 triệu USD, giảm 14%, chiêm 7% tỷ trọng; sang Nhật Bản đạt 1,7 triệu USD, tăng 18%, chiếm 7% tỷ trọng; sang Hà Lan đạt 1,3 triệu USD, tăng 2%, chiếm 5% tỷ trọng; sang Malaysia đạt 865 nghìn USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 3% tỷ trọng trong tổng cá tra GTGT Việt Nam XK.

Ngoài ra, mặc dù giá trị XK còn khá “khiêm tốn”, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng về XK cá tra mã HS16 sang một số thị trường như Thụy Điển, Campuchia, Trung Quốc, Canada ghi nhận khá ấn tượng trong nửa đầu năm nay, lần lượt là 324%, 232%, 185%, 164%.

Giá trị XK cá tra GTGT Việt Nam mặc dù chỉ chiếm 2,5% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra Việt Nam XK sang các thị trường, nhưng vẫn duy trì sức tăng trưởng và cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Kỳ vọng rằng, trong bối cảnh đầy phức tạp của nền kinh tế, đặc biệt là những tác động từ chính sách thuế quan của Nhà trắng, XK cá tra GTGT tiếp tục duy trì kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho hành trình về đích tỷ đô của toàn ngành năm 2025.