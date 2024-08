Xuất khẩu cá tra giá trị gia tăng Việt Nam sang Mỹ đạt đỉnh

6 tháng đầu năm 2024, XK cá tra giá trị gia tăng (GTGT) sang Mỹ tăng trưởng ấn tượng, với giá trị gần 2 triệu USD, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 1% tỷ trọng.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, qúy II/2024, giá trị XK cá tra sang thị trường Mỹ đạt 95 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế XK cá tra trong nửa đầu năm nay sang Mỹ đạt gần 160 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tháng 4 ghi nhận là tháng XK cá tra đạt giá trị cao nhất kể từ đầu năm nay, với gần 38 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ.





Tháng 6/2024, Mỹ NK hơn 26 triệu USD cá tra phile đông lạnh từ Việt Nam, tăng 20% so với tháng 6/2023. Nửa đầu năm nay, thị trường này tiêu thụ hơn 156 triệu USD sản phẩm này, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 98% tỷ trọng. Một số sản phẩm cá tra Việt Nam được người tiêu dung tại Mỹ ưa thích bao gồm: cá tra phile đông lạnh; cá tra cắt miếng/cắt khúc đông lạnh; cá tra tẩm bột đông lạnh; khô cá tra phồng, da cá tra chiên sang thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2024, XK cá tra giá trị gia tăng (GTGT) sang Mỹ cũng tăng trưởng ấn tượng, với giá trị gần 2 triệu USD, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 1% tỷ trọng. Trong đó, tháng 4/2024 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất so với cùng kỳ, gấp gần 70.000 lần; và tháng 6/2024 là tháng Việt Nam XK nhiều nhất cá tra GTGT sang Mỹ kể từ đầu năm nay, tăng gấp 7 lần so với tháng 6/2023.

Mỹ là thị trường tiêu thụ cá tra lớn thứ 2 sau Trung Quốc & Hongkong. Tiếp nối đà tăng trưởng trong quý I/2024, các đơn đặt hàng đã tăng đáng kể trong quý II/2024, cùng với việc lượng tồn kho tại thị trường Mỹ trong năm 2023 đang giảm dần, giá trung bình XK cá tra sang Mỹ cũng dần phục hồi.

Giá XK trung bình cá tra nửa đầu năm nay sang Mỹ có xu hướng tăng dần qua từng tháng. Tháng 6/2024, giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang Mỹ ở mức 2,99 USD/kg – mức cao nhất kể từ đầu năm 2024.

Người tiêu dùng tại Mỹ đang tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá thịt trắng, đặc biệt là cá tra từ Việt Nam. XK cá tra sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay có nhiều tín hiệu khởi sắc sau khi liên tục sụt giảm trong năm 2023. Thêm vào đó, việc các nguồn cung cá thịt trắng cho Mỹ đang giảm trong bối cảnh khan hiếm các sản phẩm cá thịt trắng khác như cá rô phi cũng là tín hiệu khả quan cho XK cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Vĩnh Hoàn, Thủy sản Biển Đông, Vạn Đức Tiền Giang, Thủy sản Cần Thơ, Nam Việt là top 5 DN XK nhiều nhất cá tra sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay.