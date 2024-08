Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cá tra phile đông lạnh sang Brazil

Cá tra phile đông lạnh là mặt hàng chủ lực của xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam tính đến hiện tại, vì dễ dàng chế biến và phù hợp với đa số khách hàng trên toàn cầu. Brazil là 1 trong số nhà nhập khẩu (NK) gần như chỉ mua phile cá tra đông lạnh, các sản phẩm khác quốc gia này ít NK.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, nửa đầu tháng 7/2024, XK cá tra Brazil đạt hơn 4 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế XK tính đến ngày 15/7/2024 đạt 58 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và tạm thời là thị trường NK cá tra nhiều thứ 3 của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

QII/2024, Brazil gần như không NK cá tra GTGT từ Việt Nam. Quốc gia này chỉ tiêu thụ phile cá tra đông lạnh mã HS0304, với giá trị NK đạt 26 triệu USD trong QII/2024, tăng 39% so với QII/2023; 6 tháng đầu năm nay, NK mặt hàng này đạt 53 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 99,8% tỷ trọng. Trong đó, tháng 1/2024 ghi nhận là tháng quốc gia Nam Mỹ này mua nhiều cá tra phile đông lạnh nhất, với giá trị hơn 14 triệu USD, tăng 83% so với cùng kỳ.

Đối với cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, bong bóng cá tra,...), nửa đầu năm nay, Việt Nam XK hơn 110 nghìn USD sang Brazil, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 0,2% tỷ trọng, chủ yếu được XK trong quý đầu năm. QII/2024, Brazil không NK sản phẩm này từ Việt Nam, trong khi cùng kỳ năm ngoái thị trường này NK hơn 14 nghìn USD.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng (chủ yếu là cá tra) lớn thứ 3 cho Brazil, chỉ sau Mỹ và Canada. Việt Nam là quốc gia có khoảng cách địa lý xa Brazil hơn so với Mỹ và Canada, tuy nhiên quốc gia Nam Mỹ này vẫn không ngừng tăng NK cá tra Việt Nam. Nửa đầu năm nay, Brazil ghi nhận tăng trưởng dương 77% về khối lượng cá tra NK từ Việt Nam, và tăng trưởng ở tất cả các tháng. Trong đó, tháng đầu năm nay là tháng Brazil tiêu thụ nhiều nhất cá tra với hơn 3.000 tấn, tăng 183% so với tháng 1/2023.

Mặc dù giá trung bình XK giảm, giá trị XK cá tra sang Brazil vẫn tăng trưởng dương nhờ khối lượng NK tăng. Giá trung bình XK cá tra Việt Nam sang Brazil chứng kiến mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, kể từ năm 2022. Trong đó, tháng 6/2024 chứng kiến mức giá thấp nhất, chỉ 2,61 USD/kg, giảm 13% so với tháng 6/2023; và giảm 25% so với tháng 6/2022. Giá trung bình XK cá tra sang Brazil bắt đầu giảm từ tháng 4/2023 và giảm dần qua các tháng. Tháng 3 và tháng 4/2024 giá tăng nhẹ lên 2,71 USD/kg và 2,73 USD/kg rồi lại tiếp tục sụt giảm trong tháng 5 và tháng 6/2024.

Giá trung bình XK giảm, khối lượng tăng cho thấy nhu cầu tiêu thụ cá tra tại Brazil không giảm. Năm 2024, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin đã nâng dự báo tăng trưởng lên 2,3%, tăng so với mức 1,9% được đưa ra trước đây. Dự báo, nửa cuối năm nay quốc gia này vẫn sẽ tiếp đà tăng NK cá tra của nửa đầu năm để chuẩn bị cho các lễ hội, kỳ nghỉ. Tuy nhiên, giá trung bình XK sang Brazil sẽ khó tăng trưởng mạnh.