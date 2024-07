Xuất khẩu cá tra vượt nửa chặng đường, nhắm mục tiêu 1,8 tỷ USD năm 2024

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 6/2024, kim ngạch xuất khẩu (XK) cá tra đạt gần 172 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK cá tra 6 tháng đầu năm nay đạt 918 triệu USD, tăng 5% so với 6 tháng đầu năm 2023.

Về cơ cấu sản phẩm, cá tra phile đông lạnh mã HS 0304 vẫn là sản phẩm XK chủ lực sang các thị trường. Tính đến hết tháng 6/2024, XK sản phẩm này đạt 739 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ, chiếm 80% tỷ trọng. XK cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, bong bóng cá tra,... thuộc mã HS 03 trừ mã HS 0304) trong nửa đầu năm nay đạt 162 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 18% tỷ trọng. Chiếm 2% tỷ trọng còn lại là các sản phẩm cá tra GTGT mã HS 16, với giá trị XK trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 17 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Về thị trường tiêu thụ, Trung Quốc & Hồng Kông tiếp tục là thị trường NK nhiều nhất cá tra Việt Nam trong tháng 6. Tháng 6/2024, XK cá tra Việt Nam sang Trung Quốc & Hồng Kông đạt 56 triệu USD, tăng 16% so với tháng 6/2023. Nửa đầu năm nay, XK cá tra Việt Nam sang thị trường này đạt hơn 258 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ.

Mỹ là thị trường thứ 2 sau Trung Quốc nhập khẩu (NK) nhiều nhất cá tra Việt Nam. Tháng giữa năm nay, Mỹ tiêu thụ 27 triệu USD cá tra, tăng 22% so với tháng 6/2023, trong khi giảm 9% so với tháng trước đó. Giá trị XK cá tra Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay sang Mỹ đạt 160 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

XK cá tra Việt Nam sang khối thị trường CPTPP cũng ghi nhận tăng trưởng dương trong nửa đầu năm 2024 với giá trị XK đạt 128 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng tháng 6/2024, kim ngạch XK cá tra sang thị trường này đạt 25 triệu USD, tăng 21% so với tháng 6/2023.

Ngoài ra, một số thị trường đơn lẻ khác cũng ghi nhận tăng trưởng dương NK cá tra Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024, bao gồm: Brazil đạt 52 triệu USD, tăng 42%; Thái Lan đạt 30 triệu USD, tăng 9%; Colombia đạt 22 triệu USD, tăng 40%; Ả Rập Saudi đạt 20 triệu USD, tăng 17%,...

Trải qua năm 2023 đầy khó khăn, nửa đầu năm nay, toàn ngành đã tập trung và tận dụng mọi cơ hội XK đến các thị trường. Nửa cuối năm nay, dự đoán nhu cầu tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng khi các quốc gia bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị cho các lễ hội, kỳ nghỉ. Giá XK cá tra cũng được kỳ vọng sẽ phục hồi và tăng dần. Năm 2024, XK cá tra Việt Nam dự kiến đạt 1,8 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2023.