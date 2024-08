Thái Lan, Anh, Australia tiêu thụ nhiều nhất cá tra GTGT Việt Nam nửa đầu năm nay

Cá tra GTGT (giá trị gia tăng) Việt Nam đang là 1 trong những mặt hàng được ưa thích tại nhiều thị trường, bên cạnh sản phẩm chủ lực là phile cá tra đông lạnh. Nửa đầu năm nay, Thái Lan, Anh, Australia ghi nhận là top 3 thị trường ghi nhận tiêu thụ nhiều nhất cá tra GTGT Việt Nam.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, QII/2024, XK cá tra GTGT Việt Nam đạt 9 triệu USD, tăng 43%; lũy kế nửa đầu năm nay XK sản phẩm này đạt 17 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 2% tỷ trọng trong tổng XK cá tra Việt Nam sang các thị trường.

Thái Lan là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra GTGT Việt Nam trong nửa đầu năm nay với giá trị hơn 3 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 19% tỷ trọng trong tổng XK sản phẩm này sang các thị trường. Tháng 3/2024 ghi nhận là tháng XK cá tra GTGT sang Thái Lan đạt giá trị cao nhất, với hơn 800 nghìn USD, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi tăng gấp rưỡi vào tháng 4/2024, thị trường này không NK cá tra GTGT từ Việt Nam trong tháng 5/2024. Tuy nhiên, tháng 6/2024 Thái Lan tăng NK trở lại, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt hơn 700 nghìn USD.

Với hàng cá tra GTGT, Thái Lan NK chủ yếu NK cá tra cắt thỏi chiên chín đông lạnh, cá tra fillet cắt khúc tẩm bột chiên chín đông lạnh, cá tra cắt khúc tẩm bột chiên chín đông lạnh, cá tra cắt miếng tẩm bột đông lạnh, cá tra cắt thỏi tẩm bột chiên chín đông lạnh từ Việt Nam. Một số DN XK cá tra GTGT sang Thái Lan bao gồm các công ty: Cty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh đông lạnh Bến Tre chiếm 90% tỷ trọng, Gò Đàng chiếm 8% tỷ trọng, Vĩnh Hoàn và công ty TNHH MTV SX - XNK Phi Long.

Sau Thái Lan, Anh đứng thứ 2 là thị trường NK nhiều cá tra GTGT từ Việt Nam. Nửa đầu năm nay, XK sản phẩm này sang Anh đạt hơn 2 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 2/2024 là tháng thị trường này tiêu thụ nhiều nhất cá tra GTGT, với hơn 500 nghìn USD, tăng 56% so với cùng kỳ.

Phân khúc cá tra GTGT, trong nửa đầu năm 2024, Anh chủ yếu NK cá tra cắt khúc tẩm bột chiên sơ đông lạnh chiếm 55% tỷ trọng, và cá tra fillet tẩm bột đông lạnh chiếm 41% tỷ trọng. Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh đông lạnh Bến Tre (55%), Vĩnh Hoàn (41%), Gò Đàng (2%) và Phú Thạnh (2%) là các DN XK cá tra GTGT sang Anh trong 6 tháng đầu năm nay.

Nửa đầu năm 2024, XK cá tra GTGT sang Australia đạt hơn 2 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Tháng 2/2024 là tháng quốc gia này tiêu thụ nhiều nhất cá tra GTGT Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, với hơn 500 nghìn USD, tăng gấp gần 17 lần so với tháng 2/2023.

Cá tra fillet tẩm bột đông lạnh, cá tra fillet tẩm bột chiên sơ đông lạnh là 2 sản phẩm chủ yếu trong phân khúc cá tra GTGT được người tiêu dùng tại Australia ưa thích, với tỷ trọng lần lượt là 46% và 16% trong tổng XK cá tra GTGT sang thị trường này. Top DN XK cá tra GTGT sang Australia bao gồm: Vĩnh Hoàn chiếm 47%, Vạn Đức Tiền Giang chiếm 28%, SEAVINA chiếm 21%,...

Các mặt hàng cá tra GTGT Việt Nam đang dần được ưa thích tại nhiều thị trường quốc tế, do tính đa dạng, dễ chế biến, phong phú và giàu dinh dưỡng từ loài cá thịt trắng thơm ngon. Mặc dù giá trị XK còn “khiêm tốn” so với mặt hàng chủ lực là phile cá tra đông lạnh, nhưng cá tra GTGT vẫn hứa hẹn tiềm năng XK lớn nếu DN biết tận dụng các cơ hội.