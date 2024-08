Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, phóng nhanh

Thời gian qua, lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xác minh, truy tìm và xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng...

Xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Thời gian qua trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông với một số lỗi phổ biến, như: không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, tháo biển số, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu…

Để xử lý, dẹp bỏ triệt để tình trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Sông Mã đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với Công an các xã xác minh, truy tìm và xử lý nghiêm minh với các trường hợp vi phạm.

Một nhóm gồm 14 đối tượng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Sông Mã xử phạt vì điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, tụ tập gây rối trật tự công cộng… Trước đó, ngày 5/8/2024, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video của nhóm "Ware và Dream Sông Mã" điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo hướng Sông Mã - Sốp Cộp, các đối tượng này vừa điều khiển phương tiện vừa "biểu diễn" điều khiển xe với tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số và lãng lách, đánh võng để quay video up lên mạng xã hội, với mục đích câu like, câu view.

Nhóm đối tượng tụ tập vi phạm giao thông, gây mất trật tự công cộng bị xử phạt. Ảnh: Song Tùng

Đối tượng Lò An K. ở bản Lẹ, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khai nhận tại cơ quan công an: "Bọn cháu xếp xe vào có quay video và chụp ảnh, xong rồi bọn cháu chạy bên đường Sốp Cộp trong đấy có những hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu. Cháu thấy hành vi trên là sai, có gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, có vi phạm pháp luật. Cháu xin hứa lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa".

Anh Vừ Bả Nênh ở Bản Co Mạ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La là phụ huynh của một trong những thanh niên vi phạm giao thông đã bị xử lý, chia sẻ: "Thực ra thì ở nhà cũng giáo dục các cháu rất là nhiều. Tôi bảo các cháu là chưa đủ 18 tuổi thì không được tham gia giao thông đường bộ phương tiện mô tô phân khối lớn. Nhưng mà nói mãi các cháu không nghe. Các cháu trộm xe của bố mẹ đi chơi thế đấy, thật sự là khó lắm, bây giờ bị thế này cũng chẳng biết làm thế nào".

CSGT huyện Sông Mã - Sốp Cộp tổ chức tuyên truyền giáo dục về TTATGT cho phụ huynh và các thanh thiếu niên trên địa bàn. Ảnh: Song Tùng

Triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Các đối tượng vi phạm thường liên hệ, móc nối với nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội, hoạt động không cố định, thường xuyên thay đổi địa bàn, tuyến, thời gian, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông... Trước tình hình trên, lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp phòng ngừa, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, địa bàn; xây dựng kế hoạch kiểm soát vào khung giờ các đối tượng thường xuyên hoạt động...



Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; kêu gọi toàn thể nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; lên án, đấu tranh với các hành vi sai trái; cùng chung tay, giúp sức cùng lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông.

Đội CSGT tuần tra trên không gian mạng, phát hiện các trường hợp vi phạm. Ảnh: Song Tùng

Để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với nhóm đối tượng này, Thượng uý Hồ Sỹ Tùng – Phó Đội trưởng, đội CSGT Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: "Sau khi tiếp nhận những hình ảnh, video từ quần chúng nhân dân phản ánh đến thì Đội Cảnh sát giao thông nhanh chóng phối hợp với Công an xã để xác minh những trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo phương châm đúng người, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp với gia đình cũng như nhà trường mời các em lên để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho người nhà, các bậc phụ huynh cũng như thanh thiếu niên học sinh có hành vi vi phạm để làm sao các em khi tham giao thông hình thành văn hóa văn minh và an toàn, đảm bảo việc chấp hành pháp luật."

Lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: Song Tùng

Trong thời gian tới, để giải quyết triệt để vấn đề này… rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình trong giáo dục các con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng ngừa vi phạm. Chỉ khi có sự đồng lòng và hợp tác từ tất cả các phía, Chúng ta mới có thể ngăn chặn được những hậu quả đáng tiếc và bảo vệ tương lai của chính con em mình.