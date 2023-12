Bộ đội Biên phòng Sơn La: Vun đắp mối quan hệ Việt - Lào

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) đến chúc mừng, tặng quà chính quyền địa phương và các lực lượng bảo vệ biên giới huyện giáp ranh của hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang (Lào) nhân kỷ niệm 48 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó máu thịt anh em Việt Nam - Lào trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia. Đại diện chỉ huy các Đồn Biên phòng và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) đã đến chúc mừng, tặng quà nhân dịp Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2023) tại các địa phương, đơn vị của Lào như: Chính quyền huyện Mường Ét, Xiềng Khọ, Sốp Bâu; Công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hủa Phăn; Công an, Ban Chỉ huy quân sự các huyện giáp biên giới; các Đại đội Biên phòng 211, 212, 213; các Trạm Cửa khẩu bản Đán, Công an huyện Mường Ét (tỉnh Hủa Phăn); Trạm Cửa khẩu chính, phụ phía đối diện.

Tại đây, các đơn vị cùng bày tỏ quyết tâm phát huy và làm sáng mãi mối quan hệ truyền thống quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôn Vi Hẳn và hai đảng, hai nhà nước cũng như các lực lượng đã dày công vun đắp, đúng với tinh thần Hiệp ước hữu nghị ngày 18/7/1977 Việt Nam và Lào đã ký kết: "Hai bên cam kết gia sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài về mọi mặt và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản..."

Đại diện đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) Việt Nam chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) nhân dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào. Ảnh: Quàng Hùng

Đảm bảo an ninh biên giới Việt - Lào

Đồng thời các đơn vị cũng thông báo cho nhau về tình hình quản lý, bảo vệ biên giới của mỗi bên và tiếp tục thống nhất duy trì mọi hoạt động đã được ký kết trước đây; không ngừng tham mưu cho cấp trên và chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; duy trì thông báo trao đổi tình hình, phối hợp xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trong khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai bên qua lại biên giới thăm thân, khám, chữa bệnh, trao đổi hàng hóa, phục vụ đời sống dân sinh và tham quan du lịch.

Đội Tuyên truyền văn hóa (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) và lưu học viên Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La thể hiện ca khúc: "Tình Việt - Lào" . Ảnh: Quàng Hùng

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng bảo vệ biên giới huyện giáp ranh hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Phra Bang (Lào) chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của các đồn Biên phòng và các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Sơn La đã dành cho chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp hơn nữa thêm tình đoàn kết hữu nghị gắn bó keo sơn máu thịt của hai dân tộc "Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".





