Biên phòng Sơn La: Bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh năm 2023.

Khai mạc lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh năm 2023. Ảnh: Quàng Hùng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là những sĩ quan, QNCN đang công tác tại các phòng, Văn phòng, đơn vị thuộc cơ quan Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. Qua lớp học này, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán của nước bạn Lào.

Nhằm phục vụ cho hoạt động phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng của nước bạn làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyên truyền chính sách đối ngoại của Đảng ta, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, làm tô thắm thêm tình cảm láng giềng, anh em giữa hai nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, độc lập, chủ quyền lãnh thổ biên giới Tổ quốc.

Lớp học sẽ kéo dài trong thời gian hơn 2 tháng, các học viên sẽ tập trung học vào buổi tối và ngày cuối tuần.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc. Ảnh: Quàng Hùng.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết: Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực Biên giới.

Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, nhân dân nước bạn Lào giữ vững môi trường hoà bình, tỉnh hữu nghị, hợp tác lâu dài.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 274,065 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước CHDC Lào. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh uỷ Sơn La, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Lào cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

"Hiện nay, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ nghe và biết được tiếng Lào chưa nhiều dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt là các thế lực thù địch vẫn tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết giữa 2 dân tộc.

Chúng lợi dụng sự bất đồng về ngôn ngữ, phong tục tập quán giữa các dân tộc để kích động thù hằn, nhằm gây rối, mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới; phá vỡ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, láng giềng anh em giữa nước ta với nước bạn Lào.

Do đó, việc học tiếng Lào đặc biệt cần thiết đối với công tác biên phòng, là một yêu cầu về năng lực không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói chung và BĐBP Sơn La nói riêng. Xuất phát từ thực tế và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức triển khai mở lớp học tiếng Lào cho cán bộ thuộc khối cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán sinh hoạt; từng bước tiếp cận tiến tới biết đọc, biết viết và giao tiếp thông thường được bằng tiếng Lào là rất cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Biên phòng. Đại tá Cà Văn Lập nhấn mạnh.

Việc tổ chức học tiếng dân tộc và tiếng Lào là một nội dung thiết thực trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".