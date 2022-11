Biên phòng Sơn La: Hợp tác đảm bảo an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 29/11, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) đã Hội đàm hợp tác đảm bảo an ninh biên giới; phối hợp phòng chống tội phạm và ma túy qua biên giới giai đoạn 2018 - 2022.

Hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) với Công an tỉnh Luong Pha Bang (Lào). Ảnh: Quàng Hùng.

Về phía Công an tỉnh Luông Pha Bang, có Thượng tá Khăm Phau Đết Băn Đít - Phó giám đốc Công an tỉnh Luông Pha; phía Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có Đại tá Bàn Văn Chanh - Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ làm trưởng đoàn (gọi tắt là hai bên).

Tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang có chung đường biên giới dài trên 32km, đây là địa bàn có vị trí hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Bang đã không ngừng củng cố trong công tác quản lý bảo vệ biên giới và ngày càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là trong công tác phòng, chống các loại tội phạm … từ đó tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở hai bên biên giới luôn được giữ vững và ổn định.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh biên giới, gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tình hình, kịp thời thông báo cho nhau những tin tức, tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hai bên tham gia ký kết bản ghi nhớ giữ hai bên. Ảnh: Quàng Hùng.

Mặc dù khu vực biên giới còn nhiều tiềm ẩn về tình hình an ninh trật tự, như: Hoạt động về tuyên truyền “Nhà nước Mông” hay hoạt động của các đối tượng phản động phỉ; tình hình di cư tự do; tình hình học, truyền đạo trái phép; tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới; hoạt động và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn vùng cao, vùng biên giới; tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới kéo theo hệ lụy cho gia đình và xã hội…

Từ năm 2018 đến nay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên đã giải quyết kịp thời các vụ việc. Do vậy, các vụ việc xảy ra trên biên giới luôn được kiểm soát và ổn định tình hình.

Để tiếp tục duy trì về công tác phối hợp trong những năm tiếp theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Công an tỉnh Luông Pha Bang (Lào) đã ký biên bản ghi nhớ với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh, hai bên tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh biên giới; tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ về phòng, chống ma túy và tội phạm; thiết lập đường dây thông tin giữa hai bên để kịp thời trao đổi tình hình…

Kết thúc Hội đàm trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện hiểu biết lẫn nhau, hai bên đánh giá cao về cuộc Hội đàm này, đây cũng sẽ là cơ sở cho các cuộc Hội đàm cho những năm tiếp theo.