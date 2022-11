Hình tượng chiến sĩ Biên phòng Sơn La qua góc nhìn văn nghệ sĩ

Ngày 14/11, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc trại sáng tác văn học, nghệ thuật ...

Khai mạc trại sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

Trại sáng tác thu hút nhiều văn nghệ sỹ Sơn La tham gia

Trại sáng tác đợt này có chủ đề về Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (03/01/1963 – 03/01/2023).

Trại sáng tác có sự tham gia của gần 20 văn nghệ sĩ là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ, họa sỹ trong tỉnh, nhân dịp này các văn nghệ sĩ sẽ được thâm nhập thực tế tại các đồn Biên phòng tuyến biên giới huyện Sông Mã và huyện Sốp Cộp để sưu tầm và tiếp nhận các thông tin về những tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hình tượng người chiến sỹ Biên phòng với những đặc thù công việc, những kỷ niệm khó quên cũng như mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tình quân dân cùng chung tay xây dựng gìn giữ và bảo vệ biên giới thiêng liêng Tổ quốc.

Đây sẽ là nguồn cảm hứng và là những tư liệu quý giúp các văn nghệ sĩ có cái nhìn toàn diện, thông tin chuẩn xác và cảm xúc chân thật, hứa hẹn sẽ viết nên những tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật… làm nổi bật lên những hình tượng người chiến sĩ Biên phòng tỉnh Sơn La trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: Quàng Hùng.

Phát biểu buổi khai mạc, Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: Không có một lĩnh vực nào có thể thay thế được văn học nghệ thuật trong việc giúp con người hiểu cuộc sống và hiểu chính mình. Đây là một trong chuỗi các hoạt động có ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (03/01/1963 - 03/01/2023), đợt thâm nhập thực tế này sẽ là nơi để các tác giả viết lên những tác phẩm phản ánh chân thực nhất hình tượng đẹp về người chiến sĩ Biên phòng trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội.

Đồng thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội ở khu vực biên giới, ca ngợi những tấm gương về sự cống hiến thầm lặng, dũng cảm hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh và phòng, chống các loại tội phạm sẽ được khắc họa lên các tác phẩm. Từ đó, ca ngợi những tình yêu đôi lứa gắn với đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sỹ nhất là các đồng chí công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nơi biên giới. Các tác phẩm sẽ là nguồn cổ vũ động viên kịp thời đối với cán bộ, chiến sỹ biên phòng luôn an tâm tư tưởng công tác.

Các văn nghệ sỹ Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La lên đường đi thâm nhập thực tế. Ảnh: Quàng Hùng.



Trại sáng tác về đề tài Bộ đội Biên phòng đợt này là dịp để các văn nghệ sỹ gặp gỡ, trao đổi đồng thời khơi dậy những cảm xúc với nhiều đề tài khác nhau và có thêm cơ hội để tiếp xúc với những mảng thực tế mới, lạ rất đang được các thính giả và độc giả quan tâm đó là những trị truyền thống anh dũng hy sinh của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ biên giới thiêng liêng Tổ quốc.