Bước vào kỷ nguyên mới, xã Quế Phước của TP Đà Nẵng quyết tâm vượt khó để phát triển, giảm nghèo bền vững

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, việc hợp nhất 3 xã (Quế Lâm, Ninh Phước và Phước Ninh) thành xã Quế Phước mới sẽ mở ra nhiều cơ hội để địa phương phát huy các thế mạnh tổng lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội tạo bước đột phá mới.

Sau hợp nhất, Quế Phước có diện tích 359,11 km2, dân số 14.162 người, nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản và cả nguồn nhân lực cũng được tập trung lại, tạo thành khối đại đoàn kết mạnh hơn.

Quế Phước phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn miền núi kiểu mẫu. Ảnh: T.H.

Tăng cường nguồn lực và đầu tư, quy mô dân số lớn hơn, do đó thu ngân sách cũng tăng lên. Bên cạnh đó quy mô lớn hơn cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư bên ngoài, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển rộng.

Ngoài ra, xã Quế Phước có tiềm năng về phát triển du lịch, với các điểm du lịch tiềm năng như: Khu suối nước vàng, vực vàng, hòn kẽm đá dừng, du lịch sinh thái khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi.

Nói về những giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, làng nghề và công nghiệp … nhằm tạo bộ mặt mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở nông thôn, ông Lanh cho biết, thứ nhất, Quế Phước thực hiện lại việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm diện tích canh tác manh mún, phát triển vùng sản xuất chuyên canh, liên kết theo chuỗi giá trị. Xây dựng vùng sản xuất an toàn sinh học trên các loại cây trồng có lợi thế cạnh tranh để tạo ra sản phẩm đặt hữu của địa phương; ứng dụng công nghệ số, kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi và quản lý dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước chia sẻ với PV về những mục tiêu, định hướng của Quế Phước trong thời gian sắp tới. Ảnh: T.H.

Thứ hai, tích cực kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tập trung quy mô lớn; hình thành các vùng chuyên canh đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ…

Một tín hiệu vui đối với xã là hiện nay, đã thu hút được một doanh nghiệp đầu tư trang trại chăn nuôi heo giống công nghệ cao với quy mô dự án là 5.000 con heo nái và tổng mức đầu tư dự án 301 tỷ đồng.

Thứ ba, tăng cường công tác quảng bá để tạo ra hình ảnh du lịch của địa phương như sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng sản phẩm, thu hút du khách có thể khám phá điểm đến du lịch tại địa phương. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và du khách về bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, áp dụng giải pháp công nghệ xanh, thân thiện với môi trường trong các hoạt động du lịch. Tạo ra một hệ thống số hóa thông tin về các điểm du lịch để du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin.

Mô hình trồng cây ăn quả (bưởi trụ lông Đại Bình) đang được Quế Phước nhân rộng để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: T.H.

Đồng thời, kêu gọi đầu tư khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan rừng, suối (xem voi, treckking,…). Hiện nay, đề án phát triển du lịch sinh thái khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi đã được phê duyệt, đang kêu gọi thu hút các nhà đầu tư.

Nói về chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Lanh cho biết, UBND xã Quế Phước đã rà soát kết quả đạt được xã nông thôn mới trên cơ sở kết quả đạt được; về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã cũ (xã Phước Ninh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, xã Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, xã Quế Lâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024).

Theo quy định chuyển tiếp thì hiện nay xã Quế Phước đạt chuẩn nông thôn mới, UBND xã sẽ rà soát lại tất cả các tiêu chí trên địa bàn toàn xã để có những giải pháp duy trì hiệu quả. Bên cạnh đó, xã Quế Phước có 9/13 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Thạch Bích, Tứ Nhũ, Mậu Long, Phú Gia 1, Phú Gia 2, Ninh Khánh, Đông An, Dùi Chiêng, Bình Yên).

Đến nay, toàn xã có 6 sản phẩm OCOP, các sản phẩm OCOP được công nhận đã có bước tiến về chất lượng, mẫu mã, bao bì bảo đảm điều kiện, quy định nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Thời gian đến tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩn OCOP tiềm năng của địa phương.

Nói về định hướng giảm nghèo trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Quế Phước nhấn mạnh, xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên UBND xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.

Để tổ chức thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, xã đã tăng cường lồng ghép các hoạt động giữa các chương trình nhằm tăng nguồn lực cho công tác giảm nghèo, huy động tối đa các nguồn lực của Trung ương, địa phương, cộng đồng và người dân, nguồn xã hội hóa để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo.

Đời sống của người dân xã Quế Phước chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Ảnh: T.H.

Phát huy thế mạnh kinh tế nông, lâm nghiệp, tập trung lãnh đạo chuyển đổi theo hướng hàng hóa, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ dân, tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp giỏi tại một số xã để áp dụng tại địa phương; tích cực vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện các đề án, kế hoạch chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Các mô hình kinh tế trồng cây keo lai, mô hình kinh tế vườn phát triển cây bưởi trụ lông Đại Bình đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân trong những năm qua.

Quan tâm chăm lo đầu tư cho những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo như các chương trình hỗ trợ nhà ở, trao sinh kế, hỗ trợ chăn nuôi bò, lợn, gà …. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương nên hàng năm tỷ lệ hộ nghèo tại Quế Phước giảm trung bình 0,63%/năm.

Đến nay, toàn xã Quế Phước có 315 hộ nghèo/3.652 hộ (tỉ lệ 8,63%). Trong đó, khoảng 80% hộ nghèo là hộ thuộc đối tượng không có khả năng lao động.

Địa hình xã Quế Phước bị chia cắt bởi sông núi gây khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Minh Thông.

Mặc dù, xã Quế Phước hiện nay đã có nhiều chuyển biến cực, tuy nhiên do đặc thù là xã miền núi, địa hình bị chia cắt bởi sông núi, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp. Do vậy Quế Phước rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành để Quế Phước có thêm nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông.