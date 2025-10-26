Vũ điệu mùa Đông trong mạch nguồn văn hóa ở Sa Pa





Lễ hội Mùa Đông Sa Pa năm 2025 và Lễ hội Hoa Sen đá đã chính thức diễn ra tại Vườn An Nhiên – Khu du lịch Cáp treo (Sun World Fansipan Legend Sa Pa). Ảnh: Lê Hưng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, Sa Pa – "viên ngọc xanh của vùng Tây Bắc" – đang ngày càng khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Lễ hội Mùa Đông là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và văn hóa bản địa, quảng bá hình ảnh “Sa Pa – điểm đến năm mùa, an toàn, thân thiện và tràn đầy sức sống”.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa phát biểu tại chương trình khai mạc. Ảnh: Lê Hưng.

Với chủ đề “Sa Pa – Vũ điệu mùa Đông trong mạch nguồn văn hóa”, chuỗi hoạt động này kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ du lịch Sa Pa, kích cầu du lịch mùa thấp điểm, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương...

Cùng với khai mạc Lễ hội Mùa Đông Sa Pa 2025, Lễ hội Hoa Sen đá 2025 cũng đã được khai màn và diễn ra từ ngày 25/10 - 24/11/2025, tại Khu du lịch Cáp treo (Sun World Fansipan Legend Sa Pa).

Lễ hội tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc, kiên cường của loài cây đặc trưng Sa Pa, truyền đi thông điệp về "dòng chảy an nhiên".

Du khách được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật thị giác sống động với hàng ngàn sắc sen đá, check-in với những tiểu cảnh độc bản...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình khai mạc Lễ hội Mùa Đông. Ảnh: Lê Hưng.

Đặc biệt, tại Lễ hội Hoa Sen đá lần thứ hai này, du khách còn có cơ hội tham gia cuộc thi "trồng sen đá", tự tay gieo một mầm nhỏ của bình yên, tạo nên những kỷ vật lưu giữ phút an nhiên, tĩnh tại cho riêng mình.

Du khách check in tại Lễ hội Hoa Sen đá. Ảnh: Lê Hưng.

Chuỗi sự kiện tiếp theo nằm trong Lễ hội Mùa Đông Sa Pa 2025 bao gồm các show diễn nghệ thuật như: “Thiêng” và “Vũ điệu dưới trăng” (từ 7/11/2025 đến 15/11/2025); Giải đua xe đạp địa hình “Sa Pa Forever” (13-14/12/2025); xác lập kỷ lục ẩm thực Sa Pa và Lễ hội Tuyết (từ 20/12/2025); Chương trình nghệ thuật - Countdown chào năm mới 2026 và Đón đoàn khách du lịch đầu tiên năm 2026, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách khi đến với Sa Pa.