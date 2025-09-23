Uống thứ nước này mỗi ngày hỗ trợ chống ung thư, Alzheimer, giảm viêm và cải thiện hệ miễn dịch
23/09/2025 20:40 GMT +7
Trà nghệ đang ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhờ hương vị độc đáo và những lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy, loại thức uống này có tác dụng hỗ trợ phòng chống ung thư, bệnh Alzheimer, giảm viêm và cải thiện hệ miễn dịch.
7 lợi ích tiêu biểu của trà nghệ
Giảm triệu chứng viêm khớp
Nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ, trà nghệ giúp giảm đau, sưng và viêm ở bệnh nhân viêm khớp. Hoạt chất curcumin trong nghệ được chứng minh có hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ người mắc viêm xương khớp.
Ngăn ngừa bệnh Alzheimer
Curcumin không chỉ là chất chống oxy hóa mà còn góp phần ngăn chặn sự tích tụ amyloid - yếu tố liên quan tới bệnh Alzheimer. Một số nghiên cứu cho thấy, việc uống trà nghệ thường xuyên có thể làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ.
Hỗ trợ phòng ngừa ung thư
Trà nghệ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, giúp ngăn ngừa sự hình thành tế bào ung thư. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cũng công nhận curcumin là hoạt chất có khả năng hỗ trợ phòng chống ung thư.
Giảm viêm loét đại tràng
Người mắc viêm loét đại tràng có thể cải thiện triệu chứng khó chịu nhờ sử dụng nghệ hoặc trà nghệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh nhân uống nghệ có tỷ lệ tái phát bệnh thấp hơn so với nhóm không sử dụng.
Tăng cường hệ miễn dịch
Trà nghệ góp phần cải thiện sức khỏe hệ miễn dịch, kể cả ở những người có rối loạn miễn dịch. Các nghiên cứu chỉ ra nghệ có khả năng điều hòa phản ứng miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống bệnh tật hiệu quả hơn.
Giảm cholesterol xấu
Uống trà nghệ đều đặn giúp kiểm soát cholesterol trong máu. Curcumin được chứng minh có khả năng làm giảm cholesterol LDL (xấu) và cholesterol toàn phần, qua đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.
Hỗ trợ điều trị viêm màng bồ đào
Curcumin trong trà nghệ được đánh giá có hiệu quả tương đương thuốc corticosteroid trong điều trị viêm màng bồ đào, nhưng ít gây tác dụng phụ. Đây là điểm cộng lớn của trà nghệ so với thuốc Tây y.
Cách pha trà nghệ đơn giản tại nhà
Đun sôi 3-4 cốc nước.
Cho 2 thìa cà phê bột nghệ vào, khuấy đều.
Đun nhỏ lửa thêm 5-10 phút.
Lọc lấy phần nước.
Có thể thêm mật ong, nước cam hoặc chanh, sữa tùy khẩu vị.
Lưu ý khi sử dụng trà nghệ
Nghệ nhìn chung an toàn nếu dùng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tắc nghẽn đường mật, viêm hoặc sỏi túi mật, viêm loét dạ dày, tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.
Dùng quá nhiều có thể gây tăng axit dạ dày, loét hoặc làm loãng máu. Người chuẩn bị phẫu thuật nên ngừng uống trà nghệ ít nhất 2 tuần và tránh dùng cùng thuốc chống đông máu.
Ai nên uống trà nghệ?
Trà nghệ an toàn với hầu hết mọi người, đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên bị đau do viêm. Không giống thuốc giảm đau NSAID, trà nghệ ít gây tác dụng phụ như loét dạ dày hay chảy máu trong.
Bên cạnh việc uống trà nghệ để tăng cường sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị duy trì chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để phòng bệnh hiệu quả.
