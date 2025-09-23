Món ăn 'quốc dân' cứ ra chợ là thấy, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Nguồn protein thực vật cao cấp và hoàn chỉnh

Đậu phụ được làm từ hạt đậu nành, một trong số ít các loại protein thực vật chứa đầy đủ cả 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Điều này biến đậu phụ trở thành một nguồn protein hoàn chỉnh, có giá trị sinh học cao tương đương với protein từ thịt. Việc bổ sung đậu phụ thường xuyên giúp cơ bắp phát triển, tái tạo tế bào và cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn giảm tiêu thụ thịt mà vẫn đảm bảo đủ chất đạm.

Bảo vệ tim mạch khỏe mạnh

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, việc tiêu thụ đậu phụ có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bí mật nằm ở các hợp chất isoflavone và chất béo không bão hòa trong đậu nành. Isoflavone giúp làm giảm nồng độ cholesterol xấu (ldl) và triglyceride trong máu, đồng thời cải thiện chức năng của các mạch máu. Chất xơ và protein trong đậu phụ cũng góp phần ổn định huyết áp, tạo nên một ＂tấm khiên＂ vững chắc bảo vệ trái tim của bạn.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Đối với những người đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân bền vững, đậu phụ là một ＂người bạn＂ lý tưởng. Đậu phụ có hàm lượng calo thấp nhưng lại rất giàu protein và chất xơ. Khi ăn, protein tạo cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn vặt không cần thiết. Việc thay thế các món ăn nhiều calo bằng đậu phụ sẽ giúp bạn kiểm soát lượng năng lượng nạp vào mà vẫn đảm bảo đủ chất, từ đó giúp quá trình giảm cân trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Đậu phụ là một nguồn canxi thực vật tuyệt vời, đặc biệt quan trọng với người không dung nạp lactose hoặc dị ứng với sữa. Một miếng đậu phụ (khoảng 100g) có thể cung cấp tới 20-30% nhu cầu canxi hàng ngày, giúp xương và răng chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương. Ngoài ra, isoflavone trong đậu phụ cũng được chứng minh là giúp làm chậm quá trình mất xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đậu nành và việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Isoflavone là một loại phytoestrogen, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương dna và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Cải thiện chức năng não bộ và trí nhớ

Đậu phụ không chỉ tốt cho cơ thể mà còn tốt cho trí não. Isoflavone trong đậu nành có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức, tăng cường trí nhớ và khả năng xử lý thông tin. Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung isoflavone có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như alzheimer và sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ giảm triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh

Đối với phụ nữ, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường đi kèm với các triệu chứng khó chịu như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, và thay đổi tâm trạng. Isoflavone trong đậu phụ có cấu trúc tương tự estrogen của cơ thể, có thể giúp cân bằng nội tiết tố và làm dịu các triệu chứng này một cách tự nhiên, an toàn.

Tốt cho sức khỏe của thận

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc thay thế protein từ động vật bằng protein từ đậu nành có thể có lợi cho những người mắc bệnh thận mãn tính. Protein thực vật dễ tiêu hóa hơn và ít tạo gánh nặng cho thận hơn so với protein động vật, giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.