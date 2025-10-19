Tuyên Quang phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ

Khoanh vùng, dập dịch ngay khi có dấu hiệu bùng phát các bệnh truyền nhiễm

Mục tiêu cao nhất là kiểm soát chặt chẽ vệ sinh môi trường, không để các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết... có cơ hội phát sinh và lây lan.

Theo chỉ đạo, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi sát diễn biến tình hình. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức lấy mẫu nước, mẫu thực phẩm tại các khu vực nguy cơ để kiểm nghiệm, xác định sớm các yếu tố gây bệnh.

Cơ quan chức năng phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh tại phường Hà Giang 2. Ảnh: Vũ Linh.

Đặc biệt, ngành y tế phải giám sát, phát hiện sớm và sẵn sàng khoanh vùng, dập dịch ngay khi có dấu hiệu bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Các cơ sở y tế, nhất là những nơi bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, phải khẩn trương khắc phục, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu và khám chữa bệnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe, xử lý nước an toàn, đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường cũng được yêu cầu đẩy mạnh.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trở lại trường

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các trường học trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở mầm non, mẫu giáo, phối hợp ngay với chính quyền địa phương tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Việc này phải được hoàn tất, đảm bảo điều kiện an toàn tuyệt đối trước khi đón học sinh trở lại.

Đồng thời, Sở phải tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.



Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ quan trọng là kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nước giếng, ao hồ sau ngập. Sở phải hướng dẫn cụ thể cho người dân các biện pháp xử lý, khử trùng nguồn nước bị ô nhiễm.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cần chỉ đạo gấp rút công tác thu gom, xử lý triệt để rác thải, xác súc vật chết, không để phát sinh ô nhiễm. Công tác vệ sinh, khử trùng chuồng trại chăn nuôi cũng phải được chú trọng để phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đồng thời phối hợp với ngành y tế theo dõi chặt các bệnh có khả năng lây truyền từ động vật sang người.

Về phía địa phương, UBND phường Hà Giang 2, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, được giao chủ trì tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường học và khu dân cư. Phường phải vận động người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh, như xử lý nước sinh hoạt bằng Cloramin B, cam kết "ăn chín uống sôi" và tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã bị ô nhiễm, ôi thiu do mưa lũ.