Tuyên Quang: Di dời gần 290 học sinh bán trú ra khỏi vùng thiên tai

Khu nhà lưu trú học sinh trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Văn Long.

Theo đó, do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa kéo dài trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua đã xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng tại nhà lưu trú học sinh trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và trường học đang tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn nơi ở cho 285 học sinh bán trú.

Cũng theo báo cáo của UBND xã Nấm Dẩn, công trình nhà lưu trú 3 tầng, với 13 phòng lưu trú đưa vào sử dụng từ năm 2016 hiện đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Toàn bộ mặt trước dãy nhà xuất hiện các khe nứt rộng 3–8 cm kéo dài theo chiều dài công trình; một số chân cột chịu lực nứt rộng 4–16 cm; phần sàn nhà ăn bị kéo tụt khỏi vị trí ban đầu khoảng 15 cm. Phía taluy dương phía sau nhà cũng xuất hiện nhiều vệt nứt dài khoảng 1 cm.

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã Nấm Dẩn đã tổ chức di dời toàn bộ 285 học sinh bán trú (gồm 217 học sinh tiểu học và 68 học sinh THCS) đến 4 điểm lưu trú tạm. Hơn 100 cán bộ, giáo viên và phụ huynh được huy động dọn dẹp, vận chuyển và sắp xếp nơi ở mới cho các em.

Tuy nhiên, các điểm lưu trú tạm thời còn nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất thiếu thốn, phòng ở tạm bợ, thiếu công trình vệ sinh, không gian sinh hoạt chật hẹp và phân tán, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và học tập của học sinh.

Vì vậy, xã Nấm Dẩn, Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Nấm Dẩn mong muốn các sở, ngành chức năng của tỉnh sớm kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, đồng thời hỗ trợ kinh phí để xây dựng khu nhà lưu trú mới, bảo đảm chỗ ở ổn định, an toàn cho học sinh trong thời gian tới.