Trường Chính trị tỉnh Điện Biên đạt chuẩn mức 1: Bước tiến mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng Tây Bắc

Tại buổi lễ, ông Lê Tiến Dũng, Quyền Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên cho biết: Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiền thân là Trường Đảng tỉnh Lai Châu, được thành lập vào năm 1963. Sau hơn 6 thập kỷ hình thành và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và không ngừng lớn mạnh, nhà trường đã đào tạo và bồi dưỡng hơn 33.800 lượt học viên, trong đó có gần 200 cán bộ của ba tỉnh Bắc Lào gồm: Luông Pha Băng, U Đôm Xay và Phong Sa Ly.

Với đội ngũ 40 cán bộ, viên chức 100% đạt chuẩn trình độ chuyên môn, 96% có bằng thạc sĩ, trường đã hoàn thành 55 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm tiêu chí trường chính trị chuẩn, được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng chứng nhận cho Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy

Trong giai đoạn 2020 – 2025, nhà trường đã tổ chức 52 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị và 61 lớp bồi dưỡng, hoàn thành vượt kế hoạch 133% so với chỉ tiêu đề ra. Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có bước phát triển mạnh với 16 đề tài cấp trường, 2 đề tài cấp tỉnh và 15 hội thảo khoa học, trong đó có nhiều hội thảo cấp quốc gia và quốc tế. Các công trình nghiên cứu, ấn phẩm khoa học của trường được đánh giá có giá trị thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và tham mưu chính sách của tỉnh.

Cơ sở vật chất của Trường Chính trị tỉnh Điện Biên ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với tổng diện tích sử dụng hơn 24.000 m². Đặc biệt, công trình nhà lớp học 7 tầng và thư viện mới đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nghiên cứu, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trong quá trình phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời nhấn mạnh việc được công nhận đạt chuẩn mức 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh Điện Biên, một địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng. Nhà trường khẩn trương xây dựng, triển khai đề án Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 2, chậm nhất là năm 2030. Ảnh Vinh Duy

Việc Trường Chính trị tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn mức 1 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Điện Biên, mà còn là bước tiến quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “vững lý luận, giỏi thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì dân”, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025–2030.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và khẳng định vị thế của một trường chính trị chuẩn kiểu mẫu ở vùng Tây Bắc. Nhà trường khẩn trương xây dựng, triển khai đề án Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 2, chậm nhất là năm 2030 cơ bản kết thúc nhiệm kỳ là phải đạt được.