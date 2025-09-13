Sơn La: Trường Chính trị tỉnh được công nhận đạt chuẩn mức 1

Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo các trường chính trị trong cụm thi đua khu vực Tây Bắc Bộ.

Về phía tỉnh Sơn La, có ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Sơn La.

Toàn cảnh Lễ công bố Quyết định và trao bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1. Ảnh: Phạm Hoài.

Hoàn thành vượt 8 chỉ tiêu, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên

Trường Chính trị tỉnh Sơn La, tiền thân là Trường Đảng tỉnh, được thành lập từ năm 1962. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đặc biệt, nhà trường còn góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế khi tham gia đào tạo cán bộ cho các tỉnh của nước bạn Lào.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 và định hướng đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng công nhận cho Trường Chính trị tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Với quyết tâm cao, nhà trường đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp từ kiện toàn bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ đến đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất.

Kết quả, Trường Chính trị Sơn La đã hoàn thành xuất sắc 6/6 nhóm tiêu chí với 55/55 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1. Đáng chú ý, 100% giảng viên của trường có trình độ từ thạc sĩ trở lên; tỷ lệ giảng viên chính vượt chuẩn gần 5%.

Trong 5 năm qua, trường đã mở 135 lớp học, đào tạo gần 3.800 học viên trung cấp lý luận chính trị, đồng thời thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp trường và xuất bản các ấn phẩm chuyên khảo có giá trị.

Với những thành tích ấn tượng đó, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1 với tỷ lệ tán thành 100%.

Xây dựng trường chính trị kiểu mẫu

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Trường Chính trị Sơn La đã đạt được. Ông khẳng định: "Đây là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm đổi mới, thể hiện đậm nét bản chất văn hóa của trường Đảng".

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững các tiêu chí đã đạt được, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo cán bộ và là một trường chính trị kiểu mẫu. Đồng thời, cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm, đầu tư để trường sớm đạt chuẩn mức 2, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Tây Bắc.

Ông Hoàng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh khẳng định đây là sự kiện quan trọng, là kết tinh từ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, Sơn La đã hành động quyết liệt ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Quy định 11-QĐ/TW về Trường Chính trị chuẩn, bằng việc xây dựng Đề án riêng và chỉ sau hơn hai năm đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí chuẩn mức 1.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo, quyết tâm duy trì vững chắc thành quả và phấn đấu đưa nhà trường đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Với truyền thống 63 năm, Trường Chính trị tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chủ chốt, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.