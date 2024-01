Khép lại năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong triển khai các giải pháp cụ thể của cấp uỷ, chính quyền địa phương, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế, xã hội.

Một góc TP. Sơn La hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm 2023, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh cũng như TP. Sơn La. Ngay từ đầu năm, TP. Sơn La đã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố (26/10/2008-26/10/2023) và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên một số lĩnh vực...

Dấu ấn 10 kết quả nổi bật trong phát triển KT -XH của TP. Sơn La năm 2023

1. Trong năm 2023, TP. Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; ban hành Hướng dẫn số 17-HD/TU ngày 20/3/2023 của Ban Thường vụ thành ủy thực hiện mô hình "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Biên tập, xây dựng và hoàn thành Phòng truyền thống Đảng bộ Thành phố; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thống nhất ban hành 13 mô hình cấp thành phố, 227 mô hình việc làm cụ thể của các xã, phường, thị trấn theo tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả và rõ trách nhiệm).

Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 60 đồng chí diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ thành ủy quản lý đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoàn thành việc tổ chức đánh giá năng lực lãnh đạo và quản lý của 76 cán bộ công chức cấp xã, ban hành Kết luận số 1440-KL/TU ngày 27/11/2023 của Ban Thường vụ thành ủy về kết quả sát hạch, đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường năm 2023.

2. Hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tổ chức rà soát bổ sung chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ và năm 2023. Tổ chức rà soát việc triển khai thực hiện 40 kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cấp có thẩm quyền trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ, ban hành Kết luận số 1439-KL/TU ngày 22/11/2023 của Ban Thường vụ thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Tổ chức Hội nghị phòng ngừa sai phạm toàn thành phố, ban hành Thông báo số 965-TB/TU ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ thành ủy về tiếp tục tăng cường phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên; ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/8/2023 về việc tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Sơn La và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 25/8/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài chính, ngân sách trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại thành phố Sơn La.

Tổ chức tự kiểm tra rà soát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, ban hành Kết luận số 1443-KL/TU ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ thành ủy về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố Sơn La. Trong năm, toàn Đảng bộ thành phố đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên vi phạm kỷ luật đảng (khiển trách 9 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên; khai trừ 13 đảng viên).

Đưa vào sử dụng Trụ sở khu hành chính TP. Sơn La năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

3. Lãnh đạo thành công Đại hội Công đoàn thành phố và Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức 32 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND thành phố với nhân dân để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, giải quyết đơn thư phức tạp trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, là cầu nối giữa cấp ủy với chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong lãnh đạo, điều hành; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX; tham gia Hội thi Văn phòng cấp ủy giỏi năm 2023 do Tỉnh tổ chức đạt giải nhất.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên toàn địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố với 130 mô hình. Huy động xã hội hóa dưới nhiều hình thức ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố với số tiền trên 2,5 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ hoàn thành 46 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo khó khăn về nhà ở (số tiền trên 1,9 tỷ đồng).

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố và Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028, chuẩn bị tốt cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Năm 2023, TP. Sơn La đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nông thôn; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 58 dự án chuyển tiếp và khởi công mới. Ảnh: Mùa Xuân.

5. Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 1077-KL/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển cây cà phê; diện tích tái canh cây cà phê đạt 214,15 ha, vượt 164,15 ha so với kế hoạch đề ra, sản lượng và thu nhập từ cây cà phê tăng cao so với năm 2022 (giá thu mua trung bình từ 11.000 - 15.000 đồng/kg); xuất khẩu hơn 9.870 tấn cà phê nhân, giá trị xuất khẩu đạt 51,3 triệu USD (tăng 10,3 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2022).

Thành lập mới 8 HTX, vượt so với kế hoạch 6 HTX; phát triển 15 chuỗi sản xuất nông nghiệp, 06 sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3-5 sao; nhân rộng mô hình sản xuất mận tại xã Chiềng Đen, quýt tại xã Chiềng Cọ, xoài hữu cơ xã Chiềng Ngần; 1.530 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương đương; 67 bản đăng ký thực hiện mô hình mỗi bản một mô hình kinh tế hiệu quả. Xã Hua La đạt nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại tăng thêm từ 2-3 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 1.095 tỷ đồng, tăng 19% so với dự toán tỉnh, 6,5% so dự toán HĐND thành phố. Tổng chi ngân sách năm 2023 đạt 1.007 tỷ đồng, vượt 43,5% so với dự toán tỉnh và 26% dự toán HĐND thành phố, đảm bảo cân đối ngân sách đáp ứng chi ngân sách đã bố trí giao trong dự toán, kế hoạch đầu tư đầu năm và các khoản chi cho các nhiệm vụ phát sinh. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2023 đạt 100%.

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nông thôn; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 58 dự án (27 công trình chuyển tiếp và 31 công trình khởi công mới). Hoàn thành 133 công trình thực hiện theo hình thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ gắn với các mô hình chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao (asphalt các tuyến phố, bê tông đường trục bản, điện chiếu sáng, nhà văn hóa…).

6. Hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ chương trình năm học 2022-2023; chất lượng mũi nhọn đạt được kết quả cao: 166 học sinh tham dự các cuộc thi tỉnh đạt giải; chất lượng đại trà được nâng lên. Công tác chuyển đối số ngành giáo dục được quan tâm thực hiện, vận hành hiệu quả phần mềm quản lý, dạy học; thí điểm 1 lớp học thông minh tại Trường THCS Nguyễn Trãi. Tiếp tục thực hiện 8 chuyên đề an toàn trường học (ma túy; tác hại của thuốc lá; tác hại của rượu, bia; pháo; vũ khí, vật liệu nổ; xâm hại tình dục; vi phạm trật tự, an toàn giao thông; bạo lực học đường).

Tổ chức thành công chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng ngày Lễ, Tết và chào mừng Kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh Sơn La, 15 năm thành lập thành phố, như: Hội Xuân dâng Bác, Lễ hội Hoa Ban; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với gần 2.000 người tham gia; Hội thảo "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Sơn La"...

Huy động sự đóng góp từ các tổ chức, cá nhân được 500 triệu đồng cho Quỹ khuyến học thành phố; tổ chức thành công gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Sơn La; huy động gần 4.000 lượt diễn viên quần chúng tham gia Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất, ghi hình của Đài truyền hình Việt Nam "Bước nhảy mùa xuân 2024".

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Thực hiện thăm hỏi tặng quà, trợ cấp cho 1.705 đối tượng chính sách, hộ nghèo, với tổng giá trị hơn 821,7 triệu đồng nhân dịp ngày lễ, tết; chi trả trợ cấp cho 2.013 đối tượng chính sách, số tiền hơn 18,6 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ thành uỷ về giao cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ nghèo, năm 2023 thành phố đã hoàn thành công tác xoá 46 nhà tạm, với tổng kinh phí gần 1,71 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023, giảm còn 0,29% giảm 0,13%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,7%, giảm 0,04%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%, tăng 0,24% so với năm 2022; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 35,53%, tăng 1,34% so với năm 2022.

TP. Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc... Ảnh: Mùa Xuân.

7. Về công tác cải cách hành chính, thành phố đã tổ chức ra mắt mô hình điểm "chính quyền thân thiện" tại phường Quyết Thắng, nhân rộng và ra mắt chính quyền thân thiện đối với 11 xã, phường còn lại; văn bản điện tử tích hợp chữ ký số đạt 97%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 94,54%, hồ sơ được giải quyết đúng thời gian đạt 99,94%; giải quyết dứt điểm 4 đơn thư phức tạp thuộc diện theo dõi của Tỉnh uỷ; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 82%; tỷ lệ giải quyết đơn kiến nghị của công dân gửi đến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị đối thoại, tiếp xúc cử tri đạt trên 90%. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, chỉ số cải cách hành chính đang có số điểm nằm trong nhóm các huyện ở tốp đầu.

8. Công tác chuyển đổi số, thành phố Sơn La đã thực hiện mua sắm bổ sung trang thiết bị máy tính, máy Scan cho các cơ quan, đơn vị, xã, phường; hoàn thiện Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Sơn La; tỷ lệ cài đặt ứng dụng Sơn La Smart đạt 52%; hướng dẫn các cơ sở thương mại, dịch vụ cài đặt app thanh toán điện tử đạt gần 80%, tỷ lệ sử dụng hoá đơn điện tử 100%; nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile đạt 98%; công dân từ 14 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt 87%; tỷ lệ người dân dùng ví điện tử VNPT Pay, Viettel Pay đạt 43,1%...

Cổng thông tin điện tử thành phố đứng đầu toàn tỉnh về số lượt người truy cập (hơn 4,1 triệu lượt); kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023" đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ người dân tham gia và đạt giải cao.

Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Pá Tra.

9. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao về công tác quân sự, quốc phòng, công an. Tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023 đạt kết quả xuất sắc; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Chiềng Đen, phường Chiềng Cơi đạt loại giỏi.

Giữ vững các địa bàn, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ổn định, tỷ lệ điều tra phá án về trật tự xã hội đạt 100%. Xác định lộ trình, giao chỉ tiêu chuyển hóa địa bàn không có ma túy cụ thể đến từng phường/xã, tổ/bản; xã Chiềng Đen là địa bàn đầu tiên của tỉnh Sơn La hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã "không có ma túy" theo Đề án của UBND tỉnh; xây dựng mô hình điểm của tỉnh "Công an phường tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì nhân dân phục vụ" tại Công an phường Quyết Thắng, Tô Hiệu...

Hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ chương trình năm học 2022-2023 đối với các cấp học trên địa bàn thành phố. Ảnh: Mùa Xuân.

10. Hội đồng nhân dân TP. Sơn La phát huy có hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật: HĐND thành phố tổ chức 8 kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề, ban hành 38 Nghị quyết; tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố khóa XX bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, đảm bảo đúng quy trình, khách quan, công khai, dân chủ (100% các đồng chí Thường trực HĐND thành phố có phiếu tín nhiệm cao, không có phiếu tín nhiệm thấp); tổ chức 11 phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền; phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri và hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát đã đề ra; chỉ đạo, phân công các Tổ đại biểu HĐND và đại điểu HĐND thành phố chủ động giám sát thường xuyên việc giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.