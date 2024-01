Bộ đội Biên phòng Sơn La, đem hơi ấm đến vùng cao biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức trao phòng học, khám bệnh và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác hướng về biên giới địa bàn xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Bộ đội Biên phòng sẻ chia những khó khăn cùng với học sinh biên giới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập quản lý bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 31,147 km đường biên với 17 mốc quốc giới, tiếp giáp giữa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La/Việt Nam với huyện Sốp Bâu, Hủa Phăn/Lào; quản lý địa bàn 2 xã biên giới Lóng Sập và Chiềng Khừa; dân số 1.892 hộ/8.068 khẩu phân bố ở 23 bản với 6 thành phần dân tộc cùng sinh sống.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm xây dựng cơ bản và đầu tư cơ sở vật chất cho các Nhà trường; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới đã được quan tâm. Tuy nhiên, hiện vẫn cơ sở vật chất của một số điểm trường vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng tốt cho việc dạy và học của cô và trò; một số bà con nhân dân các bản vùng cao kiến thức tự chăm sóc sức khỏe cho bàn thân và gia đình còn hạn chế.

Các đơn vị cắt băng khánh thành điểm trường. Ảnh: Vì Hiện

Sẻ chia với những khó khăn đó, với tình cảm và trách nhiệm là đơn vị đứng chân trên địa bàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã kêu gọi các đơn vị đồng hành gồm: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/Bộ Công an, Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu/Bộ Công an; Bệnh viện phụ sản Trung ương; Tập thể học sinh, phụ huynh lớp 4A0, Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi sao Hà Nội ủng hộ kinh phí và cử cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban quản lý bản Pu Nhan, xã Lóng Sập góp ngày công.

Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và các đơn vị đồng hành đã tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Công trình "Phòng học yêu thương – nâng bước em tới trường" với diện tích 96m2 cùng các hạng mục phụ trợ gồm: Sân trường có một phần mái che rộng gần 200m2, cổng trường, hệ thống tường rào bao quanh dài gần 30m dành cho điểm trường mầm non bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trị giá 270.000.000 đồng.



Các đơn vị đồng hành trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Vì Hiện

Bên cạnh đó, các đơn vị đồng hành còn tặng quà cho học sinh, giáo viên Trường mầm non Lóng Sập nói chung và điểm trường mầm non bản Pu Nhan nói riêng với nhiều phần quà như: 2 tivi, 1 bộ máy tính, 1 Bộ bếp ga đôi, 1 téc nước, 1 máy lọc nước, thảm trải sàn cho toàn bộ diện tích 96m2, 50 giường ngủ học sinh; 1.500 cuốn tập tô màu cho điểm trường; 1 tủ đựng đồ; chăn bông và nhiều phần quà khác tổng trị giá trên 100.00.000 đồng.



Các đơn vị đồng hành tặng quà cho Điểm trường mầm non Pu Nhan. Ảnh: Vì Hiện

Cô Lường Thị Hậu, Giáo viên Điểm trường mầm non Pu Nhan chia sẻ: "Lúc chưa có phòng học kiên cố như này thương các cháu học sinh lắm, phải học ở phòng học tạm bợ, mùa đông đến thời tiết rất lạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến sĩ số các cháu đến lớp. Nay có phòng học khang trang thế này chúng tôi rất vui vì từ nay cả cô và trò sẽ được học ở môi trường mới, sạch đẹp hơn".

Bác sĩ của Bệnh viện phụ sản Trung ương khám sức khỏe cho lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Ảnh: Vì Hiện

Cũng trong ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu và Trạm y tế xã Lóng Sập tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1000 người dân ở các bản biên giới của xã Lóng Sập và trên 30 đồng chí là lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào; tặng các thiết bị y tế cho các Trạm y tế trên địa bàn huyện Mộc Châu và Trạm xá quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập với tổng giá trị 200.000.000 đồng.

Thiếu tá Von Xy - Na Va Ny, Nhân viên Trạm cửa khẩu Pa Háng/Lào cho biết: "Là quân nhân thường xuyên công tác trên biên giới, ít có thời gian để đi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe. Hôm nay được các Bác sĩ rất nhiệt tình khám, tư vấn sức khỏe cho tôi và còn cấp cho chúng tôi rất nhiều loại thuốc. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều".

Cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại chương trình. Ảnh: Vì Hiện

Ngoài ra, đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập còn tổ chức Chương trình "Chào cột mốc chủ quyền" và giới thiệu về biên giới lãnh thổ, truyền thống lực lượng BĐBP với sự tham gia của trên 200 người là thành viên của các đơn vị đồng hành.

Đồng chí Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cho biết: "Chào cột mốc chủ quyền" là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mọi người hiểu biết về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào và chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó mọi người được tham gia chương trình này thấy được vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên".



Chương trình "Chào cột mốc chủ quyền". Ảnh: Vì Hiện

Những hoạt động trên là sự giúp đỡ quý báu, thiết thực, hiệu quả và đầy ý nghĩa đối với giáo viên, học sinh các dân tộc ở khu vực biên giới có thêm nhiều niềm vui, động lực để tới lớp, đến trường, thi đua dạy tốt, học tốt, qua đó, "Gieo trồng những mầm xanh" vì tương lai tươi sáng trên biên giới; khích lệ, động viên đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia chung sức cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.



Đây cũng là một trọng những hoạt động của Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động; hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (03.3.1989 – 03.3.2024); 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03.3.1959 – 03.3.2024).