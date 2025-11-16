"Thuốc bổ tự nhiên" là một loại củ, không trồng vẫn mọc đầy ở Việt Nam, ăn vào khỏe đáng kinh ngạc

Ổn định đường huyết và hỗ trợ điều trị tiểu đường

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khả năng hạ đường huyết của củ mài. Củ mài có chỉ số đường huyết thấp và chứa các polysaccharide giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu. Đặc biệt, hợp chất diosgenin được chứng minh có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm hấp thu glucose ở ruột, khiến củ mài trở thành thực phẩm lý tưởng cho người bệnh tiểu đường.

Bảo vệ niêm mạc dạ dày và chống viêm loét

Củ mài chứa chất nhầy mucin và allantoin có tác dụng bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ củ mài có khả năng ức chế các cytokin gây viêm và enzym cox-2, đồng thời tăng biểu hiện của enzym carbonic anhydrase ở tá tràng, giúp trung hòa axit dịch vị và bảo vệ chống lại tổn thương niêm mạc dạ dày, trào ngược dạ dày.

Cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Các chất xơ và polysaccharide không tiêu hóa trong củ mài hoạt động như prebiotic (thức ăn cho vi khuẩn có lợi). Chúng thúc đẩy sự phát triển của các chủng vi khuẩn có lợi như lactobacillus, làm tăng sản xuất axit béo chuỗi ngắn. Điều này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa miễn dịch và cải thiện chức năng rào cản ruột.

Tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ

Củ mài là nguồn dồi dào vitamin c và các hợp chất phenolic. Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này có vai trò trung hòa các gốc tự do gây hại, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Khả năng chống oxy hóa này đóng góp vào việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tim mạch và một số loại ung thư.

Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch

Hợp chất protodioscin và chất xơ trong củ mài đã được nghiên cứu về tác dụng làm giảm lipid máu, bao gồm cả cholesterol và triglyceride. Bằng cách duy trì sự đàn hồi của mạch máu và giảm mỡ máu, củ mài có thể giúp hạ huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó cải thiện sức khỏe hệ tim mạch.

Giảm triệu chứng tiền mãn kinh

Củ mài, đặc biệt là các loài dioscorea khác, chứa diosgenin, một tiền chất steroid được sử dụng để tổng hợp hormone. Mặc dù cần thêm nghiên cứu trên người, diosgenin được cho là có tác dụng giống estrogen nhẹ. Trong y học cổ truyền, củ mài thường được dùng để giảm các triệu chứng khó chịu như dễ cáu gắt, khô âm đạo và các vấn đề khác liên quan đến giai đoạn mãn kinh.

Chống viêm toàn thân

Củ mài đã được chứng minh có khả năng giảm các dấu hiệu viêm trong các mô và tế bào. Chiết xuất từ củ mài, nhờ các hợp chất như saponin, giúp ức chế các protein gây viêm (nf-κb) và thúc đẩy biểu hiện của các enzym chống oxy hóa, mang lại tác dụng bảo vệ chống lại nhiều bệnh lý viêm nhiễm như viêm ruột và viêm khớp.