Chia sẻ với các hộ gia đình nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Yagi, BHXH tỉnh Lai Châu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu đã trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Video: Tặng sổ BHXH và thẻ BHYT - Giải pháp chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người nghèo Lai Châu.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo

Cơn bão Yagi tràn qua nhiều tỉnh thành trong cả nước, để lại nhiều thiệt hại và đau thương cho người dân; cuộc sống bị đảo lộn, nhiều gia đình mất nhà và cũng nhiều gia đình mất đi người thân. Trước tình hình đó với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phát huy tình thần đoàn kết, lòng yêu thương dân tộc, cùng với cả nước, BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Lai Châu nói riêng đã có những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ với bà con nghèo bị thiệt hại bởi thiên tai. Nhiều phần quà có giá trị ngay sau bão lũ đã được đưa tới tận tay người dân. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng phát động chương trình thiện nguyện hướng về với vùng lũ và người nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngày 31/10, BHXH tỉnh Lai Châu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu đã tổ chức chương trình trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh việc phát động cán bộ, viên chức, lao động toàn ngành ủng hộ nhân dân chịu thiệt hại do bão, ngày 15/10/2024, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3696 về việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” bị ảnh hưởng do cơn Yagi.

Biến chủ trương đó thành việc làm cụ thể, ngành BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân tại 26 tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong đó, người dân tại tỉnh Lai Châu nhận được sự hỗ trợ với tổng số tiền trên 276 triệu đồng, tương ứng với 28 người dân được tặng sổ BHXH tự nguyện và 233 thẻ BHYT. Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, trách nhiệm vì cộng đồng; chia sẻ khó khăn với người dân nghèo, động viên họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội mà toàn ngành BHXH đã và đang nỗ lực thực hiện những năm qua.

Chia sẻ tại chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT tại tỉnh Lai Châu, bà Vũ Thị Hoài Gương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu cho biết: Cơn bão Yagi đã qua đi nhưng những hậu quả nặng nề của nó vẫn còn đó. Tại Lai Châu, có một người chết tại bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Về tài sản, có 80 nhà dân bị ảnh hưởng, 29 nhà dân phải sơ tán khẩn cấp; tổng thiệt hại về công trình hạ tầng, giao thông khoảng 6,3 tỷ đồng và kéo theo rất nhiều khó khăn khác mà người dân phải đối mặt. Chính vì vậy, để có thể khắc phục những khó khăn, vất vả này, đòi hỏi sự chung tay lâu dài của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong cả nước. Để chia sẻ khó khăn với người dân, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lai Châu tổ chức chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi.

Bà Vũ Thị Hoài Gương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu chia sẻ về ý nghĩa của chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm, bà Vũ Thị Hoài Gương cho hay, BHXH là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước giúp người dân được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình hướng tới sự bảo đảm an toàn xã hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do.

Sổ BHXH, thẻ BHYT chính là chiếc phao cứu sinh cùng bà con nhân dân vượt qua khó khăn, góp phần tái thiết cuộc sống. Tôi mong rằng, mỗi cuốn sổ BHXH tự nguyện, mỗi chiếc thẻ BHYT trao tặng cho các hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai hôm nay sẽ là động lực để bà con có thêm niềm tin, cùng nhau xây dựng một cuộc sống an lành và bền vững. Mong bà con nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống, ổn định kinh tế, chủ động tiếp tục tham gia BHXH, BHYT những năm tiếp theo để được hưởng các quyền lợi lâu dài.

Động lực lớn để người nghèo vươn lên, vượt qua khó khăn

May mắn được tham dự chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức, chúng tôi chứng kiến những niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên từng nụ cười, khóe mắt của người dân khi được nhận sự hỗ trợ đồng viên thông qua cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT. Đây không chỉ là sự chia sẻ khó khăn kịp thời mà còn là động lực giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Đức Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lai Châu chia sẻ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Tuấn Hùng

Không dấu nổi niềm vui, chị Lê Thị Ngọc, tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu chia sẻ, hiện chị một tay nuôi 2 con nhỏ, chồng chị mất do tai nạn giao thông, kinh tế gia đình hiện rất khó khăn, từ khi chồng mất, chị và 2 con rau cháo nuôi nhau và không có điều kiện tham gia BHXH, BHYT, mỗi khi ốm đau gánh nặng về tài chính đè lên đôi vai chị. “Tôi thực sự vui và hạnh phúc khi được tặng thẻ BHYT, đây là nguồn động viên rất lớn với tôi và 2 cháu. Nhờ tấm thẻ này, mỗi khi ốm đau, tôi sẽ được hỗ trợ lớn về chi phí khám, chữa bệnh. Tôi rất yên tâm và tự nhủ rằng sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và có kế hoạch chi tiêu khoa học để tự mình tham gia được BHXH", chị Ngọc nói.

Chia sẻ với phóng viên bên lề chương trình, ông Vũ Đức Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lai Châu cho biết: Những năm qua, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lai Châu đã triển khai nhiều chương trình thiết thực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là một hoạt động được chúng tôi tổ chức thường niên hàng năm, mục tiêu của chúng tôi là hướng tới những gia đình nghèo, cận nghèo, những hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt khó khăn. Qua đó, nhằm tạo nguồn lực, động viên người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Vũ bà Vũ Thị Hoài Gương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu trao tặng sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân tại chương trình. Ảnh: Tuấn Hùng

“Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH tỉnh Lai Châu phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức là một minh chứng rõ nét cho tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn của BIDV, đồng hành cùng BHXH Việt Nam trong mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau” theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Với tổng số tiền hỗ trợ cho chương trình lần này là 4 tỷ đồng, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn của BIDV đối với cộng đồng”, ông Minh hồ hởi chia sẻ.

Cán bộ BHXH tỉnh Lai Châu tư vấn cho người dân về các chính sách ưu đãi khi tham gia BHXH, BHYT tại chương trình. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhìn từ thực tế, hoạt động tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão, lũ đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hoặc người chưa tham gia nhưng đã có dự định đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là hoạt động thường xuyên của ngành BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh Lai Châu nói riêng. Qua hoạt động này, nhằm lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đưa chính sách bảo hiểm đến gần hơn với người dân.