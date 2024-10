Bàn giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu, ông Lò Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên nhấn mạnh, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu 100% các đối tượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Video: Huyện Tân Uyên bàn giải pháp thực hiện Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh Lai Châu.

Chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT

Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, chuyên viên BHXH huyện Tân Uyên, sự chung tay của các cấp chính quyền từ huyện đến các thôn bản, chính sách BHXH và BHYT đã đáp ứng được nhu cầu, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của người lao động và Nhân dân; công tác bảo hiểm thể hiện rõ mục tiêu vì nhân dân phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Trong đó, để thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người dân còn có vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt, thấu hiểu và giải đáp các thắc mắc của người dân về các chính sách BHXH, BHYT; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về BHXH, BHYT. Thực hiện Công văn số 3323/UBND-TH ngày 20/08/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 17/07/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu về quy định tiêu chí thành lập tổ, tiêu chí số lượng thành viên; mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu, UBND huyện Tân Uyên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 17/07/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu.

Huyện Tân Uyên, Lai Châu bàn giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Tân Uyên, Lai Châu nhấn mạnh: Với phương hướng, nhiệm vụ và phấn đấu hoàn chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 3 tháng cuối năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để người dân hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

Ông Biên cho rằng, các đơn vị cần phối hợp, đưa ra các giải pháp để 100% người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết cũng như vận động người làm công tác y tế tại cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc BHXH huyện Tân Uyên, Lai Châu phát biểu quán triệt một số nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu và một số kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua. Ảnh: Tuấn Hùng

BHXH huyện cần phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với tất cả các nhóm đối tượng; thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo truyền thông thông tin về chính sách đến với mọi tầng lớp nhân dân; Cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn thu BHXH tự nguyện, BHYT đối với lực lượng làm công tác an ninh, trật tự tại cơ sở đơn giản, dễ hiểu gửi UBND các xã, thị trấn thuận tiện trong việc triển khai thực hiện; Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đề nghị điều chỉnh bổ sung lực lực an ninh, trật tự cơ sở tại bản Hua Ngò xã Nậm Sỏ theo Quyết định 33/2024/QĐ-UBND ngày 19/08/2024 của UBND tỉnh. Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Song song với các nhiệm vụ đó, BHXH huyện sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp phát triển và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tân Uyên. Ảnh: Tuấn Hùng

Điểm nhấn trong công tác lãnh, chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho rằng, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu 100% các đối tượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng tỷ lệ bao phủ trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần phối hợp BHXH huyện tìm cách tháo gỡ, chậm nhất là 15/11/2024 các xã, trấn báo cáo kết quả thực hiện về BHXH huyện.

Bàn giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT

Theo số liệu được thống kê, đến thời điểm này, toàn huyện Tân Uyên (Lai Châu) có 882/1.257 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,1% kế hoạch; Số người tham gia BHYT là 47.180/5.9.132, đạt 79,8% kế hoạch; Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 75,6% trên tổng dân số dân, thấp hơn so với kế hoạch giao 19,16%.

Toàn huyện có 93 người làm công tác y tế tại cơ sở tại các tổ dân phố, bản có hưởng phụ cấp chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình; Ngoài ra, có 280 người làm công tác an ninh, trật tự tại cơ sở có hưởng phụ cấp chưa tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 17/07/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu.

Ông Lò Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên có những chỉ đạo rất quyết liệt trong thực hiện hiện Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng



Để đạt mục tiêu đề ra, tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó tập trung bàn các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về cách chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

Chia sẻ với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trangtraiviet, ông Nguyễn Xuân Thương, Phó Giám đốc BHXH huyện Tân Uyên Lai Châu cho biết: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm hướng đến các đối tượng tiềm năng, được hưởng phụ cấp hàng tháng và được Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh Lai Châu hỗ trợ; đóng góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện, qua đó giúp lãnh đạo các xã, thị trấn nắm rõ nội dung Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 17/07/2024 của HĐND tỉnh Lai Châu, từ đó đưa ra giải pháp phối hợp với BHXH huyện Tân Uyên tuyên truyền đến các đối tượng LLALVT tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Được biết, hội nghị lần này có sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm y tế huyện, cũng tại hội nghị, đã thống nhất nội dung, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện triển khai BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến 93 y tế thôn bản trên địa bàn huyện và vận động họ tham gia. Từ công tác chỉ đạo quyết liệt này, 93 y tế thôn bản sẽ là kênh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; từ đó tỷ lệ người dân tham gia BHYT nâng lên sẽ kéo theo tỷ lệ khám chữa bệnh cũng tăng lên, người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được chăm sóc sức khỏe định kỳ và thường xuyên.

Hội nghị đã đi đến những thống nhất giữa các ban, ngành, các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thương, Phó Giám đốc BHXH huyện Tân Uyên Lai Châu cho biết: Ngay sau hội nghị, BHXH huyện sẽ lập kế hoạch phối hợp với UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và y tế thôn bản để họ nắm rõ hơn về ý nghĩa nhân văn, quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình.