Tác hại của sầu riêng khi ăn không đúng cách

Nguy cơ tăng cân

Một quả sầu riêng cỡ trung bình có thể cung cấp tới gần 900 calo, tương đương 44% nhu cầu năng lượng một ngày của người trưởng thành. Việc ăn quá nhiều dễ dẫn đến dư thừa calo, gây tích tụ mỡ và tăng cân nhanh, đặc biệt nguy hiểm với người thừa cân, béo phì hoặc đang trong chế độ giảm cân.

Gây nóng trong, khó tiêu

Theo Đông y, sầu riêng có tính nóng, ăn nhiều dễ gây đau họng, loét miệng, táo bón, nổi mụn. Dưới góc độ dinh dưỡng, lượng calo cao cũng khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động mạnh, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Ảnh hưởng đến thận và tim mạch

Sầu riêng chứa nhiều kali cùng một số hợp chất khó chuyển hóa. Với người mắc bệnh thận, việc ăn nhiều có thể gây rối loạn điện giải, làm bệnh nặng hơn. Người bệnh tim mạch cũng được khuyến cáo hạn chế, bởi kali dư thừa có thể gây rối loạn nhịp tim.

Nguy cơ dị ứng

Một số người có thể gặp phản ứng dị ứng sau khi ăn sầu riêng với các biểu hiện như nổi mề đay, phát ban, buồn nôn hoặc nghẹt mũi. Trường hợp nặng cần đến ngay cơ sở y tế.

Những đối tượng cần hạn chế

Các chuyên gia khuyến cáo, một số nhóm người nên cẩn trọng khi ăn sầu riêng, gồm:

Người thừa cân, béo phì hoặc đang giảm cân; Người bị tiểu đường do hàm lượng đường trong sầu riêng cao; Người có thể trạng nóng, dễ bị táo bón; Người mắc bệnh thận, tim mạch; Người cao tuổi với hệ tiêu hóa kém.

Ăn sầu riêng thế nào để an toàn?

Để hạn chế tác hại, người tiêu dùng nên:

Ăn điều độ, chỉ khoảng 1-2 múi mỗi lần, không ăn liên tục nhiều ngày.

Kết hợp với các loại trái cây có tính mát như thanh long, dưa hấu, măng cụt để cân bằng cơ thể.

Tránh ăn cùng hải sản, thịt đỏ, uống bia rượu, cà phê hoặc trà ngay sau khi ăn.

Uống nhiều nước, nhất là nước lọc hoặc nước dừa, để hỗ trợ tiêu hóa.

Dù là loại quả “vua của trái cây” với hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, sầu riêng vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe nếu ăn quá nhiều. Cách tốt nhất là thưởng thức có chừng mực, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và lắng nghe cơ thể để tận hưởng loại quả này một cách an toàn.