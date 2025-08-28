Nông thôn Tây Bắc: Tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Nhiều địa phương xuất hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn gia súc, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Sơn La, trong tháng 8/2025, trên địa bàn đã ghi nhận sự bùng phát của một số loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Cụ thể, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 24 xã, phường, với tổng số 2.825 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, tương đương 139.520kg.

Cũng trong thời gian này, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xảy ra tại 8 xã, phường, khiến 41 con mắc bệnh, trong đó có 20 con chết và bị tiêu hủy với tổng khối lượng 1.153kg.

Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến nhanh và có nguy cơ lây lan diện rộng, các đơn vị chức năng trong tỉnh đã chủ động vào cuộc quyết liệt. Công tác lấy mẫu bệnh phẩm, chẩn đoán dịch tễ, khoanh vùng dập dịch được thực hiện khẩn trương. Đồng thời, lực lượng thú y và chính quyền địa phương đã triển khai tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi bằng hóa chất và rắc vôi bột tại các khu vực có ổ dịch.

Việc hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch, không giấu dịch, không tự ý giết mổ hay bán chạy vật nuôi nhiễm bệnh cũng được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi tuyên truyền trực tiếp.

Song song với các giải pháp chuyên môn, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăn nuôi an toàn, chủ động phòng chống dịch của người dân được xem là yếu tố then chốt. Nhiều hộ dân đã chủ động phối hợp với lực lượng thú y, thực hiện các biện pháp cách ly, chăm sóc đàn vật nuôi và báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu dịch bệnh.



Sơn La tiêu hủy số gia súc mắc bệnh. Ảnh: Văn Ngọc

Thời gian tới, tỉnh Sơn La xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục. Các địa phương chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh tái bùng phát.

Tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê tổng đàn, tổ chức tiêm phòng đầy đủ theo kế hoạch; đồng thời xây dựng các phương án phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm từng vùng.

Mục tiêu là bảo vệ an toàn cho ngành chăn nuôi, ổn định đời sống người dân, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm 2025.