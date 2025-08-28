Nông thôn Tây Bắc: Tập trung phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
28/08/2025 18:12 GMT +7
Các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát, dập dịch trên đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi khi xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
Nhiều địa phương xuất hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn gia súc, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.
Theo báo cáo từ UBND tỉnh Sơn La, trong tháng 8/2025, trên địa bàn đã ghi nhận sự bùng phát của một số loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Cụ thể, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 24 xã, phường, với tổng số 2.825 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, tương đương 139.520kg.
Cũng trong thời gian này, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã xảy ra tại 8 xã, phường, khiến 41 con mắc bệnh, trong đó có 20 con chết và bị tiêu hủy với tổng khối lượng 1.153kg.
Trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến nhanh và có nguy cơ lây lan diện rộng, các đơn vị chức năng trong tỉnh đã chủ động vào cuộc quyết liệt. Công tác lấy mẫu bệnh phẩm, chẩn đoán dịch tễ, khoanh vùng dập dịch được thực hiện khẩn trương. Đồng thời, lực lượng thú y và chính quyền địa phương đã triển khai tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi bằng hóa chất và rắc vôi bột tại các khu vực có ổ dịch.
Việc hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch, không giấu dịch, không tự ý giết mổ hay bán chạy vật nuôi nhiễm bệnh cũng được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi tuyên truyền trực tiếp.
Song song với các giải pháp chuyên môn, công tác tuyên
truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăn nuôi an toàn, chủ động phòng
chống dịch của người dân được xem là yếu tố then chốt. Nhiều hộ dân đã chủ động
phối hợp với lực lượng thú y, thực hiện các biện pháp cách ly, chăm sóc đàn vật
nuôi và báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu dịch bệnh.
Thời gian tới, tỉnh Sơn La xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục. Các địa phương chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh tái bùng phát.
Tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê tổng đàn, tổ chức tiêm phòng đầy đủ theo kế hoạch; đồng thời xây dựng các phương án phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm từng vùng.
Mục tiêu là bảo vệ an toàn cho ngành chăn nuôi, ổn định đời sống người dân, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm 2025.
Sơn La: Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc
Huyện Mường La (Sơn La) đẩy mạnh tiêm vaccine, phun tiêu độc khử trùng và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc...
Cả bản này ở Sơn La có tới 90 hộ trồng cỏ nuôi hơn 700 con bò, nhà nào cũng thu hàng trăm triệu/năm
Thay vì chăn thả gia súc tự nhiên, hiện nay nhiều hộ gia đình ở bản Pú Luông, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) đã chuyển hướng sang trồng cỏ, nuôi bò nhốt sinh sản và bò vỗ béo. Cả bản có 120 nóc nhà thì 90 hộ trồng cỏ nuôi hơn 700 con bò, nhà nào cũng thu hàng trăm triệu/năm.
Chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, bước đột phá ở xã vùng khó Sơn La
Để tạo sự đột phá trong chăn nuôi, xã Tường Thượng (Phù Yên, Sơn La) xác định, phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò phải gắn với việc mở rộng diện tích trồng cỏ.
Nuôi chim bồ câu đậu kín mái nhà của anh Chi hội trưởng nông dân ở tỉnh Sơn La khiến nhiều người mê tít
Với cách nuôi chim bồ câu hơi khác lạ của mình, anh Vừ A Cho (sinh năm 1987), bản Lốm Khiêu, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La khiến nhiều người nể phục. Khách ở xa tới tham quan mô hình nuôi chim bồ câu của anh Cho đều mê tít khi ngắm đàn chim đậu kín mái nhà.