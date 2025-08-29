Loại rau quen thuộc là 'bạn thân' của gan nhưng nhiều người bỏ qua

Bình thường khi ăn cần tây, chúng ta thường chỉ thích ăn phần thân giòn mà bỏ đi phần lá xanh. Tuy nhiên, theo Aboluowang, lá cần tây là một trong những trợ thủ đắc lực cho việc dưỡng gan, bảo vệ gan.

Rau cần tây có nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Aboluowang)

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, lá rau cần tây tính mát, vị ngọt đắng, tốt cho gan và dạ dày, thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tốt cho huyết áp. Xét từ góc độ dinh dưỡng học hiện đại, lá rau cần tây chứa carotene, vitamin C, vitamin E và các loại khoáng chất.

Những chất trong lá cần tây đều là những dưỡng chất mà gan đặc biệt yêu thích. Sau khi ăn có thể giúp gan giải độc, giảm gánh nặng cho gan. Hơn nữa, lá rau cần tây còn chứa lượng lớn chất xơ, sau khi ăn có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp đại tiện dễ dàng hơn.

Mặc dù lá cần tây vị hơi đắng, nhưng so với thân cần tây lá giàu dinh dưỡng hơn rất nhiều. Hàm lượng carotene trong lá gấp 88 lần, vitamin B1 gấp 17 lần và hàm lượng canxi gấp đôi so với thân cần tây.

Công dụng của cần tây

Dưới đây là những công dụng chính mà cần tây đem lại.

Hạ huyết áp

Rau cần tây chứa nhiều hợp chất flavonoid, đặc biệt là trong lá, tác dụng hạ huyết áp, giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Tăng cường sức đề kháng

Ăn rau cần tây thường xuyên rất có lợi cho việc bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, duy trì chức năng sinh lý bình thường và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt trong thời tiết lạnh và khô, mọi người thường cảm thấy khô miệng, bồn chồn, khó chịu, ăn rau cần tây thường xuyên có thể giúp thanh nhiệt giải độc, loại bỏ bệnh tật và tăng cường sức khỏe. Ăn lá rau cần tây cũng rất có lợi cho việc tăng cảm giác thèm ăn, giúp tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn.

Giảm cân

Rau cần tây chứa nhiều chất xơ, có tác dụng làm sạch ruột, hỗ trợ đào thải các chất có hại cho cơ thể trong ruột. Cần tây được coi là một sản phẩm giảm cân và làm đẹp tuyệt vời.

Làm dịu thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ

Thành phần trong lá cần tây có chứa hàm lượng niacin tốt cho hệ thống thần kinh, làm giảm các vấn đề như lo lắng, mất ngủ.

Thanh nhiệt giải độc

Lá cần tây có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, ngăn ngừa say nắng, cảm lạnh. Cơ thể được thanh nhiệt giải độc cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho gan.

Ai không nên ăn cần tây

Mặc dù cần tây có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn loại rau này.

+ Người vừa mới phẫu thuật

+ Người bị sỏi thận

+ Người mắc bệnh rối loạn chảy máu



