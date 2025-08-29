Loại cây ở Việt Nam trồng bạt ngàn, sang "trời tây" giá 3,5 triệu đồng/cây

Nhắc đến quà vặt tuổi thơ của nhiều thế hệ 7X, 8X và 9X chắc chắn không thể bỏ qua trái nhót. Quả nhót đặc biệt phổ biến ở miền Bắc nước ta. Quả nhót không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn được dùng như một loại gia vị để nấu canh chua. Không những vậy, quả nhót còn được làm thuốc chữa bệnh với rất nhiều tác dụng quý

Ảnh minh họa

Loại quả quen thuộc này khi còn non có màu xanh, vị chua và chát. Quả chín có màu đỏ gạch hoặc đỏ cam, được yêu thích bởi hương vị ngọt thanh hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C và chất xơ. Quả có thể ăn sống hoặc nấu canh chua.

Theo các nghiên cứu khoa học, quả nhót chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin C, canxi, một số hợp chất chống oxy hóa,..

Quả nhót có thể sử dụng dưới dạng thuốc sắc hoặc tán bột để uống hàng ngày để chữa bệnh.

Công dụng của quả nhót đầu tiên phải kể đến là chữa bệnh hô hấp như ho, ho ra máu, hen phế quản.

Mặc dù quả nhót có nhiều công dụng nhưng bạn không nên ăn quá nhiều vì lớp phấn bên ngoài quả nhót cứng khiến bạn ngứa họng, viêm họng nếu ăn phải.

Không chỉ quả mà cây nhót cũng là một vị dược liệu quen thuộc. Trong y học cổ truyền rễ nhót có thể dùng để chữa đau họng, hoặc có thể nấu nước tắm trong trường hợp bị mụn nhọt. Quả nhót có thể hỗ trợ giảm đờm, giảm ho, giảm hen suyễn và khó thở.

Ảnh minh họa

Đây là loại quả quen thuộc mọc dại ở khắp nơi ở nước ta, trước giá khá rẻ, tuy nhiên ngày nay, quả nhót lại trở thành đặc sản có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt quả nhót xanh ngày xưa "cho không ai lấy", nay có giá bán cao ngất ngưởng. Đây là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với vị chua, chát đặc trưng. Năm ngoái, giá nhót xanh thậm chí lên đến hơn 400.000đ/kg. Giá nhót chín sẽ rẻ hơn, như vào tháng 4 năm nay, mức giá dao động từ 30.000 - 80.000đ/kg.

Không chỉ người Việt Nam thích loại quả này mà mặt hàng được "săn đón" tại Trung Quốc. Giá nhót ở xứ Trung năm nay ở mức khoảng 30 Nhân Dân Tệ/kg, tương đương 107.000 đồng/kg. Chúng còn có một tên gọi khác là "quả sữa dê" tại thị trường nước này. Người dân ở Vân Nam, Quý Châu còn sáng tạo ra món nhót ngâm, tạo nên hương vị độc đáo, theo Baijiahao.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, người dân Trung Quốc còn coi cây nhót như một loại cây cảnh có giá trị trang trí cao.

Những cây nhót cổ thụ có thể bán với giá lên đến hơn 1.000 Nhân Dân Tệ (khoảng hơn 3,5 triệu đồng)/cây.



