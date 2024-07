Những "cánh tay nối dài" hỗ trợ chính quyền và lực lượng Công an cơ sở

Sáng nay 1/7, cùng với cả nước, tỉnh Sơn La đã đồng loạt tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Thành phố Sơn La được lựa chọn là 1 trong 12 địa phương trên toàn quốc tổ chức điểm.

Sơn La ra mắt lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Dự Lễ ra mắt "điểm" tại Thành phố Sơn La có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" Trung ương. Cùng dự có Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành; lãnh đạo Thành phố Sơn La.



Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; là sự cụ thể hóa Hiến pháp, Luật CAND và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ban hành đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà thực tiễn hiện nay đang đặt ra.

Toàn cảnh Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại TP Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Toàn tỉnh Sơn La có 2.248 tổ với 6.744 thành viên, mỗi tổ sẽ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 01 tổ viên; Thành phố Sơn La, trung tâm chính trị của tỉnh với 12 xã, phường, khi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được triển khai đi vào cuộc sống sẽ có 139 tổ, 417 thành viên. Đây là những "cánh tay nối dài", và sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Lễ diễu hành, biểu dương lực lượng. Ảnh: Cao Thiên

Tại buổi Lễ ra mắt, các đại biểu đã được theo dõi chương trình diễu hành, biểu dương lực lượng của gần 500 cán bộ, chiến sỹ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP Sơn La và theo dõi diễn tập thực binh 03 tình huống tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở : Xử lý phương án phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án không phải cưỡng chế; Xử lý phương án mâu thuẫn bạo lực gia đình, phát sinh chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, cứu tài sản và Xử lý phương án phối hợp tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phát hiện và bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Diễn tập thực binh 3 tình huống tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: Cao Thiên

Phát huy lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" Trung ương yêu cầu: Trong thời gian tới để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động có hiệu quả, đồng chí yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với UBND tỉnh ban hành hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các văn bản, cụ thể hóa triển khai tại địa phương; Tiếp tục tham mưu chỉ đạo quán triệt cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc hiểu và tự giác tham gia.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" Trung ương phát biểu tại buổi Lễ ra mắt. Ảnh: Cao Thiên

Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được Luật giao; Mỗi đồng chí trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn đề cao cảnh giá, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp,…

Đại biểu Trung ương và đại diện Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: Cao Thiên

Nhân dịp này, đại biểu Trung ương và đại diện Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Sơn La.

Các đại biểu Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Khối diễu hành phương tiện Công an xã. Ảnh: Cao Thiên