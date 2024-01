"Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Sơn La...." - Đại tướng Tô Lâm, nhấn mạnh tại chuyển thăm, tặng quà nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Nguyên đán.





Clip: Đoàn công tác của Bộ Công an thăm, chúc Tết tại tỉnh ta

Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tỉnh Sơn La đã đạt được

Thực hiện Chương trình của Bộ Chính trị về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành tỉnh Sơn La.

Chương trình tặng quà nhân dân và CBCS tỉnh Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Tại chương trình thăm, tặng quà Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tỉnh nhà đạt được trong năm 2023. Trong năm 2023, tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục tăng trưởng tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật đó là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng trưởng cao hơn với năm 2022; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,4%; khu vực dịch vụ tăng 6,62%, cả hai chỉ số này đều cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Cùng với đó, năm 2023 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.290,5 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao,…

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân được quan tâm; công tác đền ơn đáp nghĩa, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả; công tác chăm lo cho người lao động trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; phòng ngừa từ sớm, từ xa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra tại tỉnh. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; số vụ phạm pháp hình sự giảm 14,93% so với năm 2022, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 99,63%; phát hiện, xử lý 1.386 vụ, 1.815 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 112 vụ, 230 đối tượng so với năm 2022). Ban hành và triển khai thực hiện Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại chương trình. Ảnh: Cao Thiên

Phát biểu tại chương trình thăm, tặng quà, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của tỉnh Sơn La trong năm qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái" và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau", đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà;

Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, công nhân, người lao động bị mất việc làm. Các cấp, các ngành, các lực lượng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

"Đặc biệt quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Sơn La trong đó ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạp xây dựng lực lượng Công an cấp xã, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương" – Đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Cao Thiên

Công an tỉnh Sơn La thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn những tình cảm mà đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã dành tặng cho nhân dân và CBCS tỉnh Sơn La. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: "Tỉnh đã thành lập 15 đoàn công tác do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết và kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở, tại các xã biên giới, các đồn biên phòng, các chốt, trạm kiểm soát, cửa khẩu, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trực đảm bảo trong dịp Tết nguyên đán.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu đáp từ. Ảnh: Cao Thiên

Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đi kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, thăm, chúc Tết một số cơ quan, đơn vị; quan tâm chăm lo, tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm đời sống công nhân, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023".

Nhân dịp Tết đến Xuân về, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La đã trao hơn 400 phần quà Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công Nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, chiến sỹ Công an xã; Công an, Công an viên, Công nhân, lao động hợp đồng thuộc trại giam Yên Hạ (Bộ Công an). Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Trung tâm Y tế huyện Phù Yên 1 xe cứu thương trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm đã tới thăm, tặng quà CBCS Trạm CSGT Tân Lang thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đóng quân trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La) và trồng cây lưu niệm tại Trụ sở Công an huyện Phù Yên.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư tỉnh ủy Sơn La trao quà cho người có công trên địa bàn. Ảnh: Cao Thiên

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Công an viên trên địa bàn. Ảnh: Cao Thiên

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho CBCS tỉnh Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Đại tướng Tô Lâm thăm, tặng quà Công an huyện Phù Yên. Ảnh: Cao Thiên

Đại tướng Tô Lâm đã thăm, tặng quà CBCS Trạm CSGT Tân Lang thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: Cao Thiên

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm Y tế huyện Phù Yên 1 xe cứu thương. Ảnh: Cao Thiên

Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Trụ sở Công an huyện Phù Yên. Ảnh: Cao Thiên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình. Ảnh: Cao Thiên