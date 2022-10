Sơn La: Hợp tác giữ vững ANTT tuyến biên giới

Công an Sơn La, tăng cường phối hợp với Công an 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (CHDCND Lào) thực hiện đấu tranh mạnh với các loại tội phạm...

Clip: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh Sơn La với Công an các tỉnh Bắc Lào

Công an Sơn La, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới

Tỉnh Sơn La có hơn 274km đường biên giới giáp với 02 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (CHDCND Lào). Thời gian qua, lực lượng Công an 3 tỉnh đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó xác định đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ then chốt

08 vụ, 11 đối tượng, tang vật thu giữ gần 38.000 viên ma túy tổng hợp, 03 khẩu súng quân dụng, hơn 100 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác có liên quan là kết quả trong phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới giữa Công an Sơn La và Công an Luông Pha Băng, Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) trong năm 2022.

Đại tá Tú Sông Pắt Chai, Giám đốc Công an tỉnh Luông Pha Băng (CHDCND Lào) cho biết: Hiện nay, bên Lào nguồn ma túy chủ là từ khu vực "Tam Giác vàng", sau đó phân chia đi các khu vực khác trong đó có Việt Nam. Do vậy, thời gian qua Công an tỉnh Luông Pha Băng và Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn, góp phần ổn định tình hình ANTT trên tuyến biên giới.

Công an Sơn La và Công an Luông Pha Băng, Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Ảnh: ANTV Sơn La

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hợp tác đấu tranh với tội phạm

Ngoài công tác phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, Công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ về điều kiện cơ sở vật chất cho các tỉnh bạn, trong đó đã xây dựng, bàn giao 51 trụ sở Công an tại các bản biên giới thuộc 5 huyện của 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng theo chủ trương của Bộ Công an. Qua đó, giúp cho lực lượng cán bộ chiến sỹ công an cơ sở yên tâm công tác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Đại tá Phết Sỏn In Sụ Phăn, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) chia sẻ: Việc công an tỉnh Sơn La giúp chúng tôi xây dựng trụ sở Công an các bản biên giới sẽ giúp CBCS có hệ thống cơ sở vật chất tốt hơn, tạo điều kiện để hoàn thành tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy.

Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ về điều kiện cơ sở vật chất cho các tỉnh bạn. Ảnh: ANTV Sơn La

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Công an tỉnh Sơn La đã cùng Công an 2 tỉnh của bạn thống nhất, đánh giá, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, để công tác phối hợp sẽ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an các tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công an Sơn La, tăng cường phối hợp với Công an 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (CHDCND Lào) thực hiện các mặt nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm. Ảnh: ANTV Sơn La

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết với Công an các tỉnh Bắc Lào; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, trọng tâm là tội phạm ma túy xuyên quốc gia.