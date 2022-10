Sơn La: Bắt giữ đối tượng mua số lượng lớn ma túy đi bán kiếm lời

Giàng A Vàng (SN1985), trú tại bản Ông Lý (Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La) đang trong quá trình mang ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phối hợp chặt chẽ tóm gọn tội phạm ma túy

Theo đó vào hồi 0h30' ngày 6/10, Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ, Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phá thành công Chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Giàng A Vàng (SN1985), trú tại bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (Sơn La) về hành vi "Mua bán trái phép ma túy". Tang vật thu giữ: khoảng 18.000 viên MTTH và 2 điện thoại di động.



Đối tượng Giàng A Vàng cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi, đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.