Sơn La: Thu giữ trên 26 kg heroin, hơn 5.000 viên ma túy

Từ đầu năm đến nay, Công an Sơn La đã điều tra xử lý 1326 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 26 kg heroin, hơn 500 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Clip: Sơn La: Thu giữ trên 26 kg heroin, hơn 5000 viên ma túy

Sơn La hàng nghìn đối tượng phạm tội về ma túy

Ngày 28/9, tại Công an tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tội phạm ma túy năm 2022 và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025.



Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm Chính phủ làm việc với tỉnh Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Từ đầu năm đến nay, Công an Sơn La đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đã điều tra, làm rõ 277 vụ, 527 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt 97,53%); phát hiện, xử lý 1090 vụ, 1326 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 26 kg heroin, hơn 500 nghìn viên ma túy tổng hơp cùng nhiều vật chứng liên quan; khởi tố 26 vụ 34 bị can phạm tội về tham nhũng. Năm 2022, quyết định đưa vào diện chuyển hóa đối với 06 địa bàn cấp xã và 67 địa bàn cấp bản.

Các đối tượng bị bắt giữ và tăng vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, đánh giá cao kết quả của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Sơn La; đồng chí yêu cầu tỉnh Sơn La cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm; nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường... không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tiếp tục nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn.