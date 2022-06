Bộ đội Biên phòng Sơn La lập nhiều chiến công trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 81 vụ vận chuyển trái phép chất ma tuý, với 101 đối tượng, thu giữ 20 bánh, 149,8 gram heroin; 103.422 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma tuý đá; 2,6 kg nhựa thuốc phiện; 39.590.000 đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đối tượng Vì Văn Thuận cùng tang vật. Ảnh: Q.H.

Điển hình, như: Ngày 4/5/2022 tại bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, lực lượng Biên phòng Sơn La đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Phạm Văn Hữu (SN 1974), trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã; Sồng A So, (SN 1982) trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy bán và thu giữ 4 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp.



Đối tượng Lường Văn Xạnh bị các chiến sĩ biên phòng bắt giữ. Ảnh. Q.H.

Ngày 30/5/2022, tại bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ Vì Thị Tiên, sinh năm 1986 trú tại Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 2 bánh heroin.

Đặc biệt, trong đợt ra quân tháng cao điểm điểm phòng, chống tội phạm ma túy năm 2022 (tháng 6/2022), đã bắt nhiều vụ, điển hình là:

Ngày 1/6, tại Mốc 231, địa phận bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an huyện Yên Châu bắt quả tang đối tượng Giàng Sang, sinh năm 2000, trú tại bản Co Hay, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Đối tượng Mai Văn Sáng cùng tang vật. Ảnh: Q.H.

Ngày 3/6/2022, tại bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Đoàn Đặc nhiệm Miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy & tội phạm, BĐBP) phối hợp với lực lượng đánh án của BĐBP tỉnh và các đơn vị liên quan bắt đối tượng Cà Văn Pọm, sinh năm 1985, trú tại bản Búa, Chiềng Khương về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Mới đây nhất, ngày 12/6/2022, tại Km 104, quốc lộ 43 thuộc Tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tiếp tục phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm và Đoàn đặc nhiệm miền Bắc bắt quả tang đối tượng Vì Văn Thuận, sinh năm 1975, trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật: 10 viên ma túy tổng hợp và 3,42 gam heroin.

Đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm. Nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và lực lượng công an địa phương vẫn chắc tay súng, sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.