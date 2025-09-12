"Rau tốt nhất thế giới" hóa ra toàn là loại rau bình dân ở Việt Nam, bán đầy chợ với giá rẻ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ từng đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Đặc biệt có nhiều loại rau ở chợ Việt Nam có rất nhiều và rẻ nằm trong danh sách này.

Đáng chú ý trong danh sách top 10 loại rau tốt nhất thế giới, trong đó đều có rất nhiều ở Việt Nam, nhiều người có thể chưa biết hết công dụng với sức khỏe.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Rau xà lách rất quen thuộc ở Việt Nam, loại rau này giàu dinh dưỡng được nhiều người yêu thích làm rau sống, rau trộn, nước ép rau. Bên cạnh tác dụng giúp giảm cân, làm đẹp da, rau xà lách còn có nhiều tác dụng trong cải thiện, hỗ trợ sức khỏe. Loại rau tốt cho sức khỏe nhắc đến ở đây là rau xà lách.

Rau xà lách giàu vitamin và khoáng chất: Rau xà lách chứa nhiều loại chất chống oxy hóa giúp chống lại tác động của gốc tự do trong cơ thể. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và ung thư.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng chất xơ cao của xà lách là bổ sung có lợi cho chế độ ăn uống đặc biệt đối với người có nguy cơ mắc bệnh tim, theo Insider.

Giảm cholesterol: Rau xanh và rau sống là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên tuyệt vời. Tiêu thụ đủ chất xơ mỗi ngày không chỉ giúp giảm cholesterol "xấu", kiểm soát lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng.

Ngoài ra, chất xơ còn bình thường hóa nhu động ruột và hỗ trợ trong việc ngăn ngừa bệnh đường ruột. Vì vậy, salad chính là sự lựa chọn tuyệt vời để cung cấp chất xơ tự nhiên cho cơ thể.

Một chén xà lách nấu chín có 5,2 gram chất xơ, chiếm gần 1/5 nhu cầu hằng ngày.

Xà lách cũng chứa nhiều chất phytxochemical, hợp chất chống lại bệnh tim bằng cách giảm viêm trong cơ thể, chuyên gia Stefanski cho biết.

Tốt cho não bộ và có thể chống lại ung thư: Ăn rau xà lách cũng rất tốt cho não bộ cũng như có thể giúp chống lại ung thư. Theo đó, trong rau xà lách chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư:

Cung cấp chất chống ô xy hóa: Báo Thanh niên dẫn nguồn trang Insider cho biết, rau xà lách rất giàu chất chống ô xy hóa. Chất chống ô xy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại sự phá hủy từ các gốc tự do. Cassetty cho biết các gốc tự do có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, bệnh Alzheimer và cả bệnh tim.

Xà lách chứa một số chất chống ô xy hóa quan trọng - hai chén xà lách sống chứa 1,2 mg beta-carotene - tương đương với 150% nhu cầu hằng ngày, 38,4 mg vitamin C - chiếm gần một nửa nhu cầu hằng ngày, a xít chlorogenic và lutein.

Món rau xà lách xào thơm ngon. Ảnh minh họa.

Làm đẹp da: Chị em muốn có làn da sạch, sáng mịn cũng chọn xà lách để xay nhuyễn, lấy nước cốt thoa mặt mỗi ngày. Cạnh đó, xà lách còn là vị thuốc hỗ trợ phái mạnh ngăn chặn bệnh xuất tinh sớm, cải thiện tình trạng hói sớm do rụng tóc.

Ngủ ngon hơn: Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong rau xà lách cũng có thể có tác dụng an thần. Vì vậy, nghiên cứu chỉ ra rất nhiều lợi ích khi uống nước rau xà lách trước khi đi ngủ như giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, sâu hơn và đồng thời giúp bạn thức dậy với cảm giác sảng khoái.

Đáng chú ý trong Đông y, rau xà lách được biết đến là một loại rau có vị ngọt đắng, tính mát, tác dụng giải nhiệt, lọc máu, kích thích tiêu hóa, giảm đau, gây ngủ, chống ho…

Ngoài ra, trong một nghiên cứu đã được thực hiện tại Đại học Y khoa Utah (Mỹ) cho thấy xà lách có thể làm giảm tần suất rủi ro bị ung thư ruột kết ở cả nam lẫn nữ, do trong cải xà lách có chứa một tác nhân kháng ung thư là lutein.

Ngoài tác dụng bảo vệ, cải thiện sức khỏe, xà lách được rất nhiều chị em phụ nữ chọn lựa trong làm đẹp. Những người ăn kiêng, muốn giảm cân cũng chọn xà lách.



