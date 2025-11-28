Phú Thọ: Liên Sơn đẩy mạnh hạ tầng, hướng tới mục tiêu lên phường vào năm 2030
28/11/2025 17:48 GMT +7
Sau sáp nhập, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ hiện nằm trong nhóm 5 xã có quy mô lớn nhất tỉnh với diện tích hơn 120km2 và dân số gần 3,2 vạn người. Xác định hạ tầng là yếu tố then chốt, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực vào giao thông để tạo đà phát triển kinh tế.
Ưu tiên hạ tầng giao thông và công nghiệp
Xã Liên Sơn được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích của 3 xã Cao Sơn, Liên Sơn và Cư Yên của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ. Trước bài toán quản lý địa bàn rộng hơn 120km² với gần 3,2 vạn dân, chính quyền địa phương đã xác định đầu tư hạ tầng giao thông là “mũi đột phá” chiến lược, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, ông Bùi Quốc Hoàn nhấn mạnh: “Phát triển đồng bộ hạ tầng là nền móng và cũng là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy kinh tế – xã hội một cách bền vững. Minh chứng rõ nhất cho định hướng này là chỉ trong năm 2025, từ nguồn vốn đầu tư công, xã đã khởi công tới 133 dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với tổng mức đầu tư gần 1.135 tỷ đồng".
Hiện nay, hệ thống đường giao thông nông thôn đã được bê
tông hóa với chiều rộng từ 5 - 6m, kết nối các xóm. Hệ thống đèn chiếu sáng
thông minh được lắp đặt tại các trục chính. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn
thiện như tuyến đường đi xã Cư Yên, trụ sở Đảng ủy và UBND các xã cũ. Đáng chú
ý, trục đường từ trung tâm hành chính đến xóm Giếng Xạ đang trở thành động lực
cho các dự án bất động sản phát triển.
Nhờ hạ tầng được đầu tư, Liên Sơn thu hút mạnh dòng vốn bên ngoài. Toàn xã hiện có gần 40 dự án lớn với tổng vốn cam kết trên 5.000 tỷ đồng. Về công nghiệp, khu công nghiệp Nhuận Trạch đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, cùng với đó là 4 cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Hai khu công nghiệp trọng điểm khác là Phú Sơn (83 ha) và Nam Lương Sơn (75 ha) đang trong quá trình hoàn thiện mặt bằng. Các nhà máy lớn như Bia Đức Việt, Xi măng Vĩnh Sơn đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Chuyển dịch kinh tế và nâng cao đời sống người dân
Sự bứt phá về hạ tầng đã nhanh chóng tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế của Liên Sơn. Năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 22 tỷ đồng, vượt 712,6% so với dự toán tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 16%. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận doanh thu ước đạt 3.321 tỷ đồng từ gần 1.000 cơ sở kinh doanh.
Đời sống người dân cũng cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu chỉ còn 0,82%. Khi thu nhập ổn định, người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới. Đến nay, xã đã hình thành 9 khu dân cư kiểu mẫu và 17 vườn mẫu, tạo nên không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
Bà Đinh Thị Tình ở xóm Giếng Xạ chia sẻ: “Nhờ chương trình
nông thôn mới và sự hướng dẫn của chính quyền, ngoài sản xuất lúa và rau ngắn
ngày, gia đình tôi còn làm thêm mây tre đan theo đơn đặt hàng xuất khẩu. Nhờ vậy
mà thu nhập ổn định hơn, xây được nhà mới, cuộc sống khấm khá lên rất nhiều”.
Bên cạnh công nghiệp, xã tận dụng bản sắc văn hóa Mường để phát triển du lịch. Giai đoạn 2021-2025, địa phương đón 37.000 lượt khách, doanh thu đạt 65 tỷ đồng. Các mô hình như Homestay Lương Sơn Cảnh, Bản Mường Xanh hay các khu nghỉ dưỡng tại Trung Sơn, Cao Răm đang hoạt động hiệu quả. Các lễ hội truyền thống như Lễ hội Khai hạ đầu năm tại xóm Ngăm, Ghên, Mái, Cao vẫn được duy trì, góp phần gìn giữ đời sống tâm linh và nét đẹp văn hóa Mường. Đặc biệt, sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh - chuối Vi Ba, đã trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng, gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng.
"Dù còn không ít thách thức, xã Liên Sơn đang chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, ưu tiên các công trình hạ tầng trọng điểm và tăng cường kiểm soát môi trường trong các hoạt động công nghiệp.
Tầm nhìn đến năm 2030, xã đặt ra mục tiêu phấn đấu được nâng cấp lên đơn vị hành chính cấp phường, qua đó tạo nền tảng để phát triển đồng bộ hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân", Chủ tịch UBND xã Liên Sơn chia sẻ.
Đích thị đây là giống lợn đặc sản ở Hòa Bình (nay là Phú Thọ), trông xấu tí thôi, chứ bán là hết cả bầy
Xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ mới (địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trước đây) có địa hình đồi núi dốc, rừng tự nhiên phong phú là điều kiện lý tưởng phát triển mô hình chăn nuôi lợn bản địa-nuôi lợn đen (một giống lợn đặc sản địa phương) theo hướng bán hoang dã.
Xã Kim Bôi (Phú Thọ): Tận dụng lợi thế tối đa để phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái
Không chỉ dừng lại ở lợi thế nguồn nước khoáng nóng trứ danh, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển du lịch. Địa phương này đang biến tài nguyên trời ban thành "mỏ vàng trắng" thông qua chiến lược phát triển song hành là nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao và các đại dự án du lịch sinh thái tầm cỡ.
Vịnh nước ngọt đẹp như phim ở hồ chứa nhân tạo lớn nhất Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ (địa phận tỉnh Hòa Bình trước đây)
Cách Hà Nội 100km, tọa lạc giữa không gian hùng vỹ của lòng hồ Hòa Bình, Vịnh Hiền Lương đẹp như phim ở tỉnh Phú Thọ mới (địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đang là một điểm đến lý tưởng, nơi vẻ đẹp thiên nhiên giao thoa cùng bản sắc văn hóa Mường nguyên sơ.